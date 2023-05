Albe di Amici 21 minacciato di morte sui social dopo un tweet

NEWS

Debora Parigi | 25 Maggio 2023

Il racconto di Albe, ex cantante di Amici 21

I social possono essere davvero un luogo brutto e pericoloso quando i commenti non si fermano a critiche o l’andare contro qualcosa o qualcuno, ma sfociano in vere e proprie minacce, a volte anche di morte. È quello che è successo ad Albe, ex allievo di Amici 21 che era nella squadra di Anna Pettinelli. Ma cosa è successo?

In pratica ieri il cantante (che domani uscirà con un nuovo pezzo che ha tutta l’aria di un brano per l’estate) sul suo profilo Twitter aveva pubblicato un post che era una battuta, come lui fa molto spesso. Aveva scritto: “Ho fatto il test per le allergie ieri e sono risultato allergico ai cani maschi quindi cani femmine fatevi avanti”.

Questa frase qualche utente l’ha presa come una stupidaggine vera e propria, mentre altri ci hanno visto un’offesa, una frase sessista. Ma se c’è chi si è limitato a indignarsi e a criticarlo, altri ci sono andati giù pesanti. Luigi Strangis ha difeso il suo vecchio compagno di scuola, ma anche lui è stato criticato dal web. Come detto, però, alcuni utenti sono andati ben oltre e a quanto pare Albe ha ricevuto addirittura minacce di morte.

Il cantante è quindi tornato sui social per commentare l’accaduto e rivelare i commenti ricevuti. Ha anche chiesto scusa nel caso qualcuno si fosse offeso e ha tolto il tweet. Queste le sue parole: “Raga vi giuro che la roba dei cani di ieri era palesemente ironica, arrivare ad augurare infarti e morte mi sembra esagerato in qualsiasi contesto. Mia sorella che mi viene a dire che mi augurano la morte mi ha un attimo spiazzato. Comunque chiedo scusa a chi è risultato offensivo. Giuro ci sono rimasto malissimo, era puramente ironia, non volevo offendere nessun cane o persona sia chiaro”.