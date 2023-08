NEWS

Andrea Sanna | 24 Agosto 2023

Isabella Ricci torna a Uomini e Donne?

Oggi finalmente si registra la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Sappiamo che la trasmissione farà ritorno su Canale 5 l’11 settembre e presto conosceremo i primi dettagli. Intanto si vocifera il possibile ritorno di un’ex dama del dating show. Parliamo di Isabella Ricci.

La maggiore attenzione, infatti, è concentrata principalmente sul trono Over e sui suoi protagonisti e non solo sulla presenza dei nuovi tronisti. Una storia pubblicata su Instagram da Isabella Ricci ha di fatto fatto pensare agli utenti che la dama possa presto fare ritorno in studio per cercare l’amore.

La criptica foto postata su Instagram in cui annuncia di essere in partenza, ha destato sospetti tra i supporter di Uomini e Donne e della stessa Isabella Ricci. Lei non ha svelato la destinazione, ma tra quelle riprese c’è anche Roma. Quindi qualcuno suppone possa essere vicino il suo rientro nel parterre del Trono Over.

Storia Instagram – Isabella Ricci

Difficile a dirsi. Anche perché ricordiamo che Isabella Ricci è reduce dalla rottura con il marito Fabio Mantovani. La loro relazione è nata proprio a Uomini e Donne e purtroppo è naufragata proprio dopo le nozze. Sempre la dama, peraltro, come ricorda Blasting News, aveva spiegato che non avrebbe rifiutato un ipotetico invito nella trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Di certo se così dovesse essere la sua presenza farebbe non poco parlare. Dato che ci ritroveremo ad assistere a nuovi faccia a faccia tra lei e Gemma Galgani. Ma al momento questa notizia è da prendere con le pinze e si tratta semplicemente delle indiscrezioni del web e supposizioni degli utenti.

Vedremo quindi se nella nuova edizione di Uomini e Donne ci sarà la possibilità di ritrovare nuovamente Isabella Ricci, che tanto aveva trovato l’approvazione del pubblico durante il suo percorso.