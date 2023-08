NEWS

Nicolò Figini | 24 Agosto 2023

Sanremo 2024

Ilary Blasi al Festival di Sanremo 2024?

Manca ancora diverso tempo all’inizio del Festival di Sanremo 2024. Si partirà, come sempre, a febbraio e gli artisti Big in gara verranno annunciati durante la finale di Sanremo Giovani che si terrà nel mese di dicembre. Tra coloro che si sono candidati possiamo, per esempio, citare Povia e i Jalisse. Il primo ha affermato:

“Lo sogno e ci provo da anni. Ho un progetto importante dedicato alle mie due bimbe adolescenti Emma e Amelia ma è solo un sogno. Sono produttore indipendente ed è ancora più difficile rientrare”.

Il duo, invece, che ormai da anni prova a salire di nuovo sul palco dell’Ariston hanno affermato che tenteranno anche quest’anno a mandare una loro canzone ad Amadeus:

“Non ce l’abbiamo mai avuta con Amadeus e mi fa piacere chiarirlo una volta per tutte. Non gli abbiamo attribuito colpe. Anzi, gli abbiamo augurato buon lavoro. La presentazione di un brano a Sanremo è il coronamento di un sogno, noi siamo partiti così, è stato il nostro esordio.

Ma Sanremo non è l’unico obiettivo della nostra vita artistica. Ci proveremo quest’anno a partecipare a Sanremo, non è detto che ci riusciamo. Ma siamo tranquilli”.

Nel frattempo, inoltre, si stanno diffondendo le voci sui possibili volti che potrebbero co-condurre Sanremo 2024 insieme ad Amadeus. Nei giorni passati abbiamo menzionato Gigi D’Alessio. Oggi, invece, spunterebbe il nome di Ilary Blasi. A riportare questa indiscrezione, che va assolutamente presa con le pinze, è il profilo Twitter La TV.

Per la Blasi si tratterebbe di un ritorno sul palco dell'Ariston dopo l'edizione del 2006 insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello.