A Uomini e Donne arriva la prima tronista transessuale: l’indiscrezione di Dagospia

La nuova tronista di Uomini e Donne

Arrivano le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne. Il dating show come sappiamo tornerà su Canale 5 a settembre, con la formula che vede unire il Trono Over a quello Classico. Solo qualche giorno fa la stessa Maria De Filippi aveva parlato dei nuovi tronisti, svelando di essere alla ricerca di determinate caratteristiche per i nuovi volti del programma. Adesso come se non bastasse a lanciare un’esclusiva bomba sono stati i nostri amici di Dagospia, da sempre ben informati su tutto quello che accade nel mondo dello spettacolo, e non solo.

Stando a quanto si legge sul noto portale, pare che a Uomini e Donne arriverà la prima tronista transessuale! Si tratterebbe di una ragazza, un tempo uomo, che ha già completato il suo percorso di transizione, la cui identità è però ancora avvolta nel mistero. Questo quanto svela Dagospia in merito:

“BOMBA UOMINI E DONNE! ERA UN UOMO, ORA È UNA DONNA: A SETTEMBRE SARÀ SUL TRONO. Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Il date show di Maria De Filippi, in onda da venticinque anni e visto ogni giorno da tre milioni di telespettatori, si prepara a una svolta storica che Dagospia può svelare in anteprima. La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa. L’edizione in partenza a settembre confermerà il mix trono over e trono classico, quest’ultimo con quattro tronisti, di cui due uomini. L’identità della tronista è al momento segreta”.

Attualmente tuttavia la redazione di Uomini e Donne non ha ancora commentato l’indiscrezione lanciata da Dagospia in merito alla nuova tronista. Ciò nonostante si tratterebbe di un’importante svolta per il programma, che da sempre è contro ogni tipo di discriminazione, e di una grande vittoria per il mondo LGBTQ+. Noi di Novella 2000 intanto rimaniamo in attesa di ulteriori news e siamo pronti ad aggiornarvi con tutte le novità.

