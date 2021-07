1 Terzo figlio per Federico Bernardeschi e Veronica

Il 13 luglio Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati presso il Duomo Sant’Andrea di Carrara. Le nozze hanno fatto tanto parlare. Sulla scia della vittoria degli Europei di Calcio, la coppia ha attirato non poco l’attenzione dei curiosi, vista la tanta riservatezza mostrata nel corso di questi anni.

Nel giorno più importante della loro vita ad accompagnarli all’altare le loro figlie Deva e Lena, presentata alla stampa e ai fan proprio quel giorno. Di quest’ultima si è celebrato anche il battesimo nel medesimo giorno delle nozze. Adesso, però, sembrano esserci ulteriori novità sui neo sposi. In esclusiva si sono raccontati al settimanale Chi. Al magazine diretto da Alfonso Signorini hanno fatto sapere che presto allargheranno ancora la famiglia. Ecco le parole utilizzate da Federico Bernardeschi a tal proposito, raccolte gentilmente da Isa & Chia:

«Insegneremo loro che bisogna salutare il sole, che la vita oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità. E a Chi annunciamo che… la famiglia si allargherà ancora!».

Che dire? Non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi per questa meravigliosa notizia rivelata alla rivista. Spazio poi alla loro storia d’amore. I due hanno raccontato anche come si sono conosciuti e l’ex gieffina ha spiegato com’è arrivata la proposta di matrimonio da parte di suo marito…