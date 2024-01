Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Gennaio 2024

Uomini e donne

Secondo gli ultimi rumor Uomini e Donne potrebbe cambiare nel prossimo futuro. Infatti si vocifera che Maria De Filippi cancellerà il Trono Classico lasciando solo quello Over. Ecco cosa sappiamo.

La fine del Trono Classico a Uomini e Donne?

Nel corso degli anni sono uscite varie indiscrezioni in merito a Uomini e Donne. Possiamo, per esempio, citare i vari rumor che riguarda l’uscita di scena di Gemma Galgani dal dating show. Un fatto che puntualmente, ogni volta, viene smentito dai fatti in quanto la Dama è sempre al suo posto in studio.

Di recente si era parlato anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari come Tronisti invece del loro solito ruolo di opinionisti. Come dimenticarsi, poi, di tutte le volte in cui si è vociferato dell’edizione serale dedicata interamente ai Vip in cui si dava per certa, per esempio, la presenza di Giulia De Lellis e non solo. Insomma, questi rumor si rincorrono da tantissimo tempo e oggi se ne aggiunge un altro.

A quanto pare, infatti, si dice che Maria De Filippi sia pronta a eliminare il Trono Classico da Uomini e Donne. In molti sul web credono che questa indiscrezione si sia diffusa per il semplice fatto che diversi utenti non si riescono ad appassionare alle storie dei Tronisti, ma preferiscono le vicende delle Dame e dei Cavalieri del Trono Over.

Questo, però, non vuol dire che non ci sia una grossa fetta di pubblico che apprezza il Trono Classico e soffrirebbe molto vedendolo cancellato. Si tratta solo di voci di corridoio che vanno prese con le pinze, naturalmente. Del resto risulta poco credibile e non verosimile che la De Filippi decida di togliere un pezzo di programma che ha fatto la storia e la fortuna del dating show.

Tuttavia solo il futuro ci potrà rivelare ciò che accadrà sul serio. Seguiteci per tutti gli eventuali sviluppi.