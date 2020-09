1 Caos a Uomini e donne, due cavalieri del Trono Over hanno avuto un duro scontro e sono quasi arrivati alle mani. Ecco tutte le anticipazioni.

Grazie al sito Il Vicolo delle News arrivano ulteriori anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne di venerdì 18 settembre che riguardano il Trono Over. E sono davvero sconvolgenti. Infatti, due cavalieri del parterre hanno avuto un duro scontro e sono quasi arrivati alle mani. Chi sono i due uomini coinvolti? Si tratta di Simone (nuovo arrivato di questa stagione) e Armando (presenza fissa da anni). Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Durante la parte iniziale del Trono Over di Uomini e donne, in cui si parlava di Gemma Galgani e il cavaliere Paolo, con il quale la dama ha chiuso, si è intromesso Armando Incarnato. Il napoletano ha raccontato di aver ascoltato una conversazione telefonica tra Paolo e suo figlio durante la quale il cavaliere riferiva di essere andato nel programma a corteggiare Gemma solo per un po’ di visibilità e che non era davvero interessato alla dama. Paolo si è ovviamente giustificato e quindi tra lui e Armando c’è stata un’accesa discussione.

In tutto questo, però, si è intromesso Simone che non ha nessuna simpatina nei confronti di Armando. E lo ha accusato di mettersi sempre in mezzo negli affari altrui. Il litigio si è acceso ancora di più e si è fatto infuocato, tanto che Armando e Simone sono quasi arrivati alle mani. Tutto però poi è stato spento dall’intervento di Maria De Filippi e il resto del cast. Sicuramente anche le regole del mantenimento della distanza di sicurezza ha fatto sì che i due cavaliere coinvolti si siano lasciati meno prendere la mano.

Ma vediamo anche cos’altro è accaduto in questa registrazione di venerdì 18 settembre…