Roberto Alessi | 28 Aprile 2023

Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ci svela i promossi e bocciati della settimana nella rubrica Up & Down

Up per Massimo Giletti

L’annuncio di Enrico Mentana durante il TG La7: «C’è una vicenda che ci riguarda, come La7, la vicenda che ha tocca- to Massimo Giletti, Non è l’Arena, le rivelazioni del pentito Salvatore Baiardo e l’interruzione del programma. Abbiamo deciso, d’accordo ovviamente con la direzione di rete, di parlarne apertamente e con tutti i materiali a nostra disposizione, senza nascondere o non illuminare nessuno dei vari aspetti di tutta questa questione che comporta la lotta contro la mafia».

Questo rende onore a Mentana anche se era un po’ difficile andare oltre e far finta di niente. Mentana andrà in onda 15 giorni esatti dall’ultima puntata di Giletti che ha avuto la soddisfazione che la domenica in cui è mancato il suo programma, la rete ha messo in onda un film, ma a ha fatto solo il 2,5 per cento di share.

Lui di solito era almeno tre punti in più. Intanto si parla di documenti veramente non pubblicabili che hanno fatto decidere all’editore Urbano Cairo di sospendere la trasmissione, ma questa è solo una voce, nulla di più, così come pare siano solo voci quelle dell’interessamento della Rai a riavere Giletti con sé (voci smentite). Altri sottolineano che i costi di Non è l’Arena erano esorbitanti con un passivo di “circa 150mila euro” per ogni puntata.

Mi spiace per tutti, questa storia meritava un altro finale, ma non è detto che siamo già al finale.