Up & Down – promossi e bocciati

In questa nuova settimana di fine gennaio torna in edicola Novella 2000, tra interviste e le consuete rubriche. Tra queste Up & Down, curata dal direttore Roberto Alessi.

Come in ogni appuntamento settimanale troviamo i vip promossi e bocciati della settimana. Partiamo da Raoul Bova. Ecco tutti gli Up & Down…

Voto Down per Raoul Bova

I fatti risalgono al 2019. I giornali ne parlano. Un automobilista posteggia, schiva pare per un pelo (pare) Rocio Muñoz Morales, lei si spaventa a morte. Il suo compagno Raoul Bova s’arrabbia, e pretende scuse.

Il primo denuncia, Bova s’adegua. E ora davanti ai giudici. Non entro nel merito di chi ha ragione o torto, ma Bova mi scrive:

«Ci tengo a precisare che non c’è stata nessuna rissa e nessun pugno. Sono andato in protezione di una donna che aveva subito un ingiustificato atto di violenza e, indipendentemente dal fatto che fosse la mia compagna, sono intervenuto in suo soccorso, chiedendo solamente all’uomo che facesse delle scuse alla donna per l’insano gesto compiuto che, ancora ad oggi, non le sono arrivate».

Poteva finire lì? Di certo le scuse fanno bene all’anima.