1 Promossi e bocciati di Up & Down

Per quest’ultima settimana dell’anno non potete perdervi in edicola il nuovo numero di Novella 2000 con tanto gossip, interviste esclusive e non solo! Non manca, ovviamente, anche Up & Down, rubrica curata dal direttore Roberto Alessi.

Scopriamo insieme tutti i promossi e bocciati della settimana di Up & Down, partendo da lei: Sabrina Salerno!

Up per Sabrina Salerno

Sabrina Salerno – Up & Down

Dopo Ballando con le Stelle e un momento di tensione con Mara Venier a Domenica In, Sabrina Salerno è tornata a Treviso da suo marito e da suo figlio.

Ma sarà per poco: dopo il suo successo personale a Ballando con le Stelle, in Rai hanno fretta di metterla sotto contratto prima che altre reti se la prendano visto che Rai 1 l’ha riscoperta.

Non solo, ma è già pronto anche un tour e sarebbero già pronte alcune canzoni di Cristiano Malgioglio adatte a lei.

D’altra parte trent’anni fa Cristiano e Sabrina aveva già lavorato insieme, perché non riprendere?