Chi è Sabrina Salerno? Età, genitori e Instagram

Sabrina Salerno età, altezza e biografia

Scopriamo meglio chi è Sabrina Salerno, molto nota nel mondo dello spettacolo essendo cantante, showgirl e attrice, vediamo dove ha vissuto, dove vive oggi e quali sono le sue origini. Nome completo Sabrina Debora Salerno, è nata a Genova il 15 marzo 1968. Ha quindi 53 anni di età ed è del segno zodiacale dei Pesci. La sua altezza è di circa 1,75 m, mentre non abbiamo informazioni circa il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Parlando della sua famiglia, e in particolari dei suoi genitori, Sabrina, che non ha fratelli, ha una storia molto teiste alle spalle. La madre è rimasta incinta a 18 anni, mentre suo padre ne aveva 25. E proprio l’uomo se n’è andato, abbandonando la giovane donna, senza mai riconoscere la figlia. La showgirl è quindi cresciuta a Sanremo con i nonni materni.

Crescendo con la costante sensazione di essere stata rifiutata, Sabrina ha sempre cercato suo padre, sapendo chi era. Alla fine è riuscita ad ottenere il test del Dna e, di fronte all’esito positivo, l’uomo l’ha riconosciuta. Lei a quell’epoca aveva 45 anni. Dopo questa vicenda i due non hanno più avuto nessun rapporto. Si sono visti nel 2019, poiché lei sentiva il bisogno di incontrarlo. A tal proposito ha raccontato che il padre le ha chiesto scusa per tutto il male che le aveva fatto e lei lo ha perdonato. Pochi mesi dopo lui è morto.

Una figura molto importante nella vita di Sabrina Salerno è stata Raffaella Carrà. Come lei stessa ha raccontato, le ha fatto da mamma e da coach. L’ha infatti voluta al suo fianco in TV negli anni ’90 e l’ha aiutata tanto a superare la sua timidezza e a fregarsene delle critiche.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Sabrina Salerno, alla fine degli anni ’80 è stata fidanzata con l’attore Pierre Cosso.

Ma chi è il marito di Sabrina Salerno? Nel 1994 si è fidanzata con l’imprenditore tessile Enrico Monti. I due si sono sposati nel 2006. Nel 2004, invece, è nato il figlio della coppia, Luca Maria Monti.

Pochi lo sanno, ma la showgirl è multilingue. Quante lingue parla Sabrina Salerno? In varie interviste ha dichiarato di conoscerne e parlarne 5: italiano, spagnolo, inglese, francese e russo.

Dove seguire Sabrina Salerno: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Sabrina Salerno, possiamo seguirla sui social? Ovviamente sì e vi consigliamo di farlo attraverso il suo profilo Instagram.

L’account è molto seguito e ha oltre 1 milione di follower. Ci sono tantissime foto di lei inerenti al lavoro, alle sponsorizzazioni, ma anche private. Non ha mai nascosto il suo fisico prosperoso di cui va molto fiera. Tra l’altro ha detto di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica per il suo abbondante seno.

Sabrina ha anche un profilo Facebook e un profilo Twitter attraverso i quali possiamo sempre rimanere aggiornati sul suo lavoro e il suo privato.

Carriera

La carriera di Sabrina Salerno è decisamente lunga e fatta di molti lavori: è infatti cantante, showgirl e attrice.

Il suo esordio è avvenuto all’età di 15 anni quando, grazie al suo fisico avvenente e provocante, partecipò ad un concorso di bellezza vincendo il titolo di Miss Lido. Poi vinse il titolo di Miss Liguria e così partecipò a Miss Italia 1984. Nello stesso anno esordì in TV nel programma W le donne e l’anno successivo arrivò nel programma Premiatissima.

L‘esordio come cantante è avvenuto nel 1986 grazie a Claudio Cecchetto con il singolo Sexy Girl e contemporaneamente fu cantante e showgirl in altri due programmi di Canale 5.

La carriera musicale

Il grande successo in campo musicale è avvenuto verso la fine degli anni ’80 quando pubblicò il suo album di esordio, Sabrina, che, oltre a Sexy Girl, conteneva tantissimi nuovi brani e cover tra cui Boys (Summertime Love). Proprio questo singolo ebbe un grandissimo successo internazionale, complice anche il videoclip. I suoi pezzi italo disco accompagnati dai videoclip in cui mostrava la sua provocante prosperità portarono la Salerno a diventare famosa anche all’estero con varie ospitate ed esibizioni.

Nel 1988 uscì il suo secondo album, Super Sabrina, anche questo ebbe un grande successo in diversi Paesi europei. Stessa sorte ci fu anche per il suo singolo Like a Yo-Yo che fu scelto come sigla dello show TV Odiens e a cui Sabrina partecipò accanto a Lorella Cuccarini. Ed esplose un vero e proprio fenomeno Sabrina Salerno in Spagna. Nel 1989 incise un altro singolo, Gringo.

All’inizio degli anni ’90 ha inciso il singolo Yeah Yeah e ha pubblicato in suo terzo album, Over the Pop, partecipando al Festivalbar per la quinta volta. E poi uscì Super Remix con i suoi più grandi successi. Nel 1991, invece, incise la sua prima canzone in italiano, Siamo donne, insieme a Jo Squillo e con questo pezzo parteciparono al Festival di Sanremo, entrando subito nelle classifiche musicali italiane. Da qui venne pubblicata la riedizione dell’album Over the Pop dove per la prima volta la Salerno si cimentò anche nella scrittura e nella produzione di alcuni brani.

Dal 1992 Sabrina Salerno cercò di staccarsi dall’immagine aggressiva e sexy che aveva avuto fino a quel momento, andando anche in conflitto con il suo manager, fino alla separazione nel 1994. Poi incise altri singoli e nel 1995 pubblicò il sui primo album in lingua italiana, Maschio dove sei. Nel 1996 uscì l’album Remix 1996 che conteneva i brani del suo primo album, ma in versione remixata. Pubblicò un altro album nel 1999, ma non ebbe il successo sperato.

Il grande ritorno alla musica avvenne nel 2001 quando partecipò fino al 2003 al musical Emozioni, che ottenne un grande successo. Questo poi la portò nel 2005 a partecipare come concorrente al talent show musicale inglese Hit Me Baby One More Time. Mentre nel 2007 ha iniziato un sodalizio col network rafiofonico francese RFM. Ma il suo ritorno ufficiale alla discografia è stata nel 2008 con la pubblicazione dell’album Erase/Rewind Official Remix contenente pezzi già noti, ma remixati, e alcuni scritti negli anni ’90 ma rimasti inediti. Ha avuto modo di partcipare a vari tour musicali in giro per l’Europa e ha condotto anche il programma radiofonico Estate 101 su R101.

In coppia con Samantha Fox, nel 2010 Sabrina Salerno ha pubblicato il singolo Call Me, cover del famoso brano del 1980. E il pezzo è stato accompagnato da un EP con un ottimo successo. Ha collaborato con il duo inglese Neon Neon nella canzone Shopping e nel 2014 ha pubblicato il singolo Colour Me. Mentre nel 2021, in occasione dei 30 anni del brano Siamo donne, ha realizzato con Jo Squillo un videoclip in collaborazione con Netflix per promuovere la serie Sky Rojo.

Programmi TV

Negli anni ’90 ha affiancato Raffaella Carrà nel programma Raffaella Venerdì, Sabato e Domenica… E saranno famosi. Nel 1992 fu nel cast di Bellezze sulla neve, in cui si occupava della parte musicale, e fu ospite della versione spagnola dello stesso programma.

Dopo un periodo di pausa dalla Tv, vi tornò nel 1996 con il game-show Il grande gioco del mercante in fiera. E nell’estate del 1998 condusse con Carlo Conti Cocco Di Mamma. Mentre nel 2002 è stata inviata di Matricole & Meteore. Il 16 febbraio 2009 è entrata a sorpresa nella casa del Grande Fratello per cantare con i concorrenti il brano Siamo donne. Nell’estate del 2010 ha condotto il programma Mitici ’80. Mentre nel 2014 ha preso parte al talent show La pista condotta da Flavio Insinna su Rai 1. Lei ricopriva il ruolo di coach e caposquadra di un gruppo di ballo.

Nel 2020 Sabrina Salerno è stata scelta da Amadeus come una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo di quell’anno. E prese parte alla seconda e all’ultima puntata. Nella stagione 2020/2021 ha partecipato come concorrente a varie puntate dello show Name That Tune – Indovina la canzone. È stata anche ospite del programma Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 condotto da Amadeus.

Film e teatro

L’esordio al cinema per Sabrina Salerno fu nel 1986 nel film Grandi Magazzini, mentre nel 1989 fu attrice al cinema nel film Fratelli d’Italia con Jerry Calà. Recitò anche in Uomini sull’orlo di una crisi di nervi e in Jolly Blu, il film degli 883.

Da segnalare l’uscita, nel 2012, in Francia e Belgio del film Stars 80 in cui lei interpretò se stessa riscuotendo un grandissimo successo insieme ad altri artisti di quel periodo. E proprio grazie a questo lei e gli altri cantanti iniziarono un tour musicale nei palazzetti. Il film ebbe un seguito, Stars 80, la suite. L’ultimo film al cinema in cui ha recitato è Modalità aereo del 2019. In TV invece ha preso parte ad alcune serie o miniserie, come ad esempio Professione vacanze e Tutti gli uomini sono uguali.

Nel 1995 esordì a teatro con la commedia I cavalieri della tavola rotonda dove interpretò il ruolo della Fata Morgana. E poi nel 1997, sempre a teatro, recitò in Uomini sull’orlo di una crisi di nervi.

Sabrina Salerno a Ballando con le stelle

Sabato 16 ottobre inizia la sedicesima edizione di Ballando con le stelle e Sabrina Salerno è tra i concorrenti. Alla conduzione troviamo sempre Milly Carlucci e proprio di lui ha detto:

È la donna più amata in questo momento dai social e ha rapito nuovamente il cuore degli italiani. Lei è l’esempio di come la vita ti offra sempre delle ripartenze per ricordare al pubblico che ci sei, hai carisma, personalità e fascino.

I concorrenti di Ballando con le stelle

Per la sedicesima edizione di Ballando con le stelle Milly Carlucci ha riunito 13 vip di diverse età e noti per diversi motivi. Ecco tutta la lista con i rispettivi ballerini:

Eccoci quindi al percorso di Sabrina nel programma…

Il percorso di Sabrina Salerno a Ballando con le stelle

Sabrina Salerno inizia la sua avventura alla sedicesima edizione di Ballando con le stelle da sabato 16 ottobre. E balla in coppia con il maestro Samuel Peron.

1° puntata : Sabrina e Samuel sono stati molto apprezzati. Il loro punteggio dopo la prima puntata è di 38 punti, con un buon quinto posto.

: e sono stati molto apprezzati. Il loro punteggio dopo la prima puntata è di 38 punti, con un buon quinto posto. 2° puntata: Per la Salerno e Peron il punteggio ottenuto è di 34 punti.

3° puntata: Secondo posto per Sabrina Salerno e Samuel Peron, con un totale di 58 punti!

4° puntata: 42 punti per Sabrina e Samuel. Ottimo risultato anche in questa puntata di Ballando.

5° puntata: Con 42 punti, esattamente come la settimana precedente, Sabrina e Samuel si dimostrano ancora tra le coppie più apprezzate di questa edizione.

6° puntata: Sabrina e Samuel hanno guadagnato altri 46 punti dopo la sesta puntata.

7° puntata: Grazie ai 78 punti conquistati Sabrina e Samuel hanno ottenuto il primo posto in classifica e vanno in semifinale!

8° puntata: 45 i punti conquistati e un quarto posto per Samuel e Sabrina, a un passo dalla finale!

9° puntata: Samuel e Sabrina hanno raggiunto la Finale. Saranno loro a trionfare?

A Ballando con le Stelle Sabrina e Samuel sono arrivati terzi.

