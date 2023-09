Roberto Alessi

Al Bano – voto Up

Il tema è pesante, quanto importante: l’oblio oncologico. Ossia: chi è stato colpito dal cancro ed è guarito ha anche il diritto di non essere etichettato per quello che ha avuto, anche perché succede che gli ex malati siano giudicati meno adatti per certi lavori.

E Al Bano Carrisi è a sostegno del diritto all’oblio: aveva scoperto nel 2011 di avere un tumore alla prostata e allora aveva pensato: «È il mio turno», pensava che non ce l’avrebbe fatta. Invece ha vinto.

Son passati dodici anni e Al Bano dà la birra a certi ragazzini, è ancora pieno di energia e di grinta.

«Dopo dieci anni, un paziente che ha avuto il cancro ha la stessa possibilità di morire di un paziente che il cancro non lo ha mai avuto, anzi: con tutti i controlli che facciamo, anche meno probabilità e questo sono i medici a dirlo, non di certo io che faccio il cantante», ha detto a Di Più.

Al Bano: figo e autorevole come lui solo.