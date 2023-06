Up & Down, promossi e bocciati della settimana di Roberto Alessi

NEWS

Roberto Alessi | 11 Giugno 2023

Ecco gli Up & Down della settimana di Roberto Alessi: vediamo insieme chi sono i promossi e bocciati della rubrica

La settimana di Up & Down

Torna il consueto appuntamento con i promossi e bocciati della settimana di Up & Down, la rubrica che come noto è curata dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Scopriamo i personaggi in vista chi sono stavolta….

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono Up

Filippo Magnini e Giorgia Palmas – Up & Down

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno bloccato e fatto arrestare una delinquente cubana che aveva tentato di derubare una turista in centro a Milano.

La vittima, una signora francese di 51 anni, una volta derubata s’è messa a urlare e Magnini e Giorgia hanno inseguito la ladra, l’hanno bloccata finché sono arrivate le forse dell’ordine restituendo la borsa con soldi e documenti alla turista.

Pare che la ladra non fosse nuova a queste imprese e si sa che queste persone a volte posso diventare anche aggressive, ne sa qualcosa Valerio Staffelli. Però la soddisfazione di aver difeso una vittima è stata poi sopraffatta dalla frustrazione forse: la ladra, una volta fermata è stata rilasciata, indagata sì, ma a piede libero con l’accusa di tentato furto.

Chiedere sempre a Staffelli come vanno a finire queste storie. Nel nulla.