1 I promossi e bocciati di Up & Down

I vip di Up & Down

Chi saranno i promossi e bocciati di questa settimana? Scopriamolo insieme partendo da Achille Lauro, reduce dall’esperienza di Sanremo 2022…

Up per Achille Lauro

Achille Lauro – Up & Down

Quando ha cantato per la prima volta a Sanremo Rolls Royce proprio gli ero contro: così exstasy, e un po’ provinciale genere “Viva l’America”.

Ho gettato la spugna e ora sono praticamente iscritto al fan club di Achille Lauro.

Certo, mi aspettavo di più da Domenica, la sua canzone di Sanremo, in compenso vedo che si è messo a dieta e ha scoperto la ginnastica (persi ben 6 chili di ciccia riconvertiti con tre chili di massa magra).

Ovvio che, esibizionista com’è, li ha voluti far vedere, e del completo di Gucci ha tenuto solo i pantaloni, tanto Francesca, la fidanzata («Da tanti anni», dice) non è gelosa.