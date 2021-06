Chi è Achille Lauro: età, altezza, famiglia, biografia, carriera e Instagram

Chi è Achille Lauro: età, altezza, vero nome, biografia, carriera, album, famiglia, genitori, vita privata, Instagram e tutte le news sul cantante.

Chi è Achille Lauro

Nome e Cognome: Lauro De Marinis (in arte Achille Lauro)

Data di nascita: 11 luglio 1990

Luogo di nascita: Verona

Età: 30 anni

Segno zodiacale: Cancro

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Peso: 72 kg

Professione: cantautore

Figli: Achille non ha figli

Tatuaggi: Achille Lauro ha tanti tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @achilleidol

Achille Lauro età e biografia

Scopriamo chi è Achille Lauro. Nato a Roma l’11 luglio 1990, quest’anno compirà 30 anni. Il vero nome è Lauro De Marinis ed è cresciuto tra i quartieri popolari della capitale: Serpentara, Vigne Nuove e Conca d’oro.

Quando aveva 14 anni i suoi genitori decisero di traferirsi e quindi lui rimase con il fratello maggiore, figura importante visto che è cresciuto con lui. Ed in questo periodo Achille Lauro iniziò ad avvicinarsi alla musica, in special modo al rap e al rock.

Carriera

L’inizio della sua carriera musicale vede la scrittura di canzoni di denuncia e, dopo varie sperimentazioni, nel 2012 ha pubblicato il suo primo mixtape: “Barabba”. Il suo primo singolo ebbe successo in poco tempo conquistando la scena Rap-Underground romana. E così nel 2014 laciò il primo album: “Achille Idol Immortale”. Nel 2015, con il brano “Dio c’è”, affrontò temi di attualità con uno stile hip-hop. Nel 2017 ha partecipato a Pechino Express insieme all’amico e produttore Boss Doms (che suona con lui sul palco).

Poi, tra il 2018 e il 2019 pubblicò l’album “Pour l’amour” e partecipò al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Rolls Royce” conquinstando il pubblico, anche se non mancarono le polemiche. Sempre del 2019 è il libro sulla sua autobiografia dal titolo “Sono io Amleto”. Il 4 aprile 2019 uscì il singolo “C’est la vie” che anticipò la pubblicazione dell’album “1969” con evidenti sonorità rock. Ha partecipato al cortometraggio Happy Birthday sia con un cameo che occuopandosi delle musiche. Mentre il 25 ottobre è uscito il singolo “1990” che ha anticipato l’omonimo album. Achille Lauro partecipa anche a Sanremo 2020 con il brano “Me ne frego”.

Per quanto riguarda il suo stile, Achille Lauro è emerso dall’undergoround rap, ma poi si è evoluto, diventando un artista decisamente eclettico. Partendo da questo stile, quindi, ha successivamente subito l’influenza trap.

Poi con l’album Pour l’amour si è buttato sulla musicalità latina e melodica, tanto da realizzare l’innovativo genere della samba trap. Poi con l’album 1969, come si sente anche in Rolls Royce, ha abbandonato l’hip-hop per gettarsi totalmente nel rock.

Non sono mancate collaborazioni con tanti importanti artisti del panorama musicale. Nel 2021 ha avuto il piacere di tornare a Sanremo nelle vesti di super ospite. Ogni sera ha avuto modo di presentare delle esibizioni uniche nel suo genere.

E ancora nel 2021 ha pubblicato l’album Lauro e sempre per l’estate dello stesso hanno ha pubblicato il singolo Mille, in duetto con Fedez e la cantante Orietta Berti. Il pezzo è diventata in poche ore una vera e propria hit, raggiungendo le vette più alte delle classifiche musicali.

Celebrity Hunted

Il 18 giugno 2021 torna la seconda edizione di Celebrity Hunted. Tra i protagonisti di questa edizione troviamo anche il cantautore, in coppia con il suo amico Boss Doms. Ma leggiamo tutti i nomi dei protagonisti:

Questi dunque tutti i concorrenti del programma di Amazon Prime. Chi riuscirà a portare a casa la vittoria finale?

La vita privata

Achille Lauro è fidanzato? Purtroppo non sappiamo molto della vita privata e sentimentale di Achille Lauro. Anche attraverso i social preferisce mantenere la privacy. Lui, però, più volte ha dichiarato di essere fidanzato, anche se non sappiamo con chi.

Intanto possiamo un po’ parlarvi delle polemiche che invece si sono create intorno a lui durante Sanremo 2019. Venne infatti spesso accusato di aver fatto, attraverso il brano Rolls Royce, “un inno all’ecstasy”. Ma lo stesso Claudio Baglioni lo difese riferendo che l’intento dell’artista era quello di raccontare la vita da rockstar e non un inneggiamento al consumo di droghe.

Non sono mancate polemiche anche dopo la sua apparizione a Sanremo 2020.

Dove seguire Achille Lauro: Instagram e social

Adesso che abbiamo conosciuto meglio chi è Achille Lauro, dedichiamoci alla sua vita social. Come seguirlo sul web? Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram, che è molto attivo e vanta oltre 1,6 milioni follower.

Come detto, qui non ama rendere pubblica la sua vita privata, ma usa il canale per lavoro, per sponsorizzare i suoi singoli e i suoi dischi.

Dalle foto spicca ovviamente il suo stile eccentrico e anche i tantissimi tatuaggi che ha su tutto il corpo.

