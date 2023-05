Roberto Alessi

Nel nuovo numero di Novella 2000 presente in edicola potete trovare tra le tante notizie di gossip anche varie rubriche. Citiamo per esempio Up & Down, curata dal direttore Roberto Alessi.

Laura Chiatti è Up

A volte i social sono proprio odiosi (per lo meno certi commenti). Ora è il turno di Laura Chiatti e naturalmente non se la prendono per un’interpretazione poco convincente o una cosa seria, ma per il look.

L’attrice ha postato delle foto con un’immagine più sofisticata, bionda con la frangia, un po’ Uma Thurman vecchia maniera e giù critiche: «Zigomi rialzati»; «Irriconoscibile»; «Laura Chiatti è diventata Ilary Blasi». Anche se fosse vero, che male ci sarebbe? Fortunatamente, lei se ne frega alla grande.

Ha altro cui pensare: proprio in questi giorni il marito Marco Bocci ha parlato alle Iene. Quattro anni fa, è sopravvissuto a un terribile virus al cervello che, però, ha avuto conseguenze importanti sulla sua quotidianità. Ha detto: «Sono sopravvissuto a un virus raro, mi ha colpito parte del cervello che governa la memoria e la parola, mandandole in tilt.

Per un po’ ho parlato una lingua tutta mia, incomprensibile agli altri. Ma se la capacità di parlare è tornata, la mia memoria e tanti ricordi, invece, sono spariti per sempre». Cari cazzari dei social, capite perché poi una persona come Laura non vi fila di pezza?