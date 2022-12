Roberto Alessi

Andrea Sanna | 23 Dicembre 2022

Ecco i promossi e bocciati di Up & Down della settimana della rubrica di Novella 2000, curata dal direttore Roberto Alessi

I promossi e bocciati di Up & Down

Up & Down non va in vacanza, nemmeno nel periodo natalizio!

Nel nuovo numero di Novella 2000 presente, come di consueto, la rubrica del direttore Roberto Alessi, con i promossi e i bocciati della settimana.

Annalisa Minetti è Up

Fino a ieri leggevo:

«Annalisa Minetti, ipovedente, vuole esserci a Parigi 2024. La cantante e atleta paralimpica, già bronzo sulla pista di atletica a Londra 2012 nei 1500 m, si sta preparando nel nuoto con i tecnici del Centro Nuoto Fiuggi Mirko Spaziani e Antonio Preli e punta alla qualificazione nel triathlon, nuoto, e corsa. “Voglio imparare a nuotare veloce perché sogno Parigi”».

«E ci andrò», mi dice oggi e lo comunica anche a Barbara d’Urso davanti a me al premio Virgo Raimondo Vianello a Filottrano (paese della nobile madre di Raimondo), «Parigi mi aspetta». Evidentemente s’è qualificata.

Questa non è una donna è Wonder Woman, magari ipovedente, ma ci dà la birra a tutti.