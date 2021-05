1 Lite Armando-Riccardo: parla la Autiero

Qualche giorno fa a Uomini e Donne è andato in onda la lite tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri (QUI I DETTAGLI). Peccato, però, che maggior parte della discussione sia stata censurata dagli autori. Questo ha generato un po’ di malcontento tra i telespettatori, curiosi di vedere tutta la scena, ma a confermare quanto avvenuto è stata Valentina Autiero.

L’ex dama in un’intervista a Fanpage.it ha spiegato di esserci rimasta un po’ male per non averla vista in TV. Valentina Autiero è venuta a sapere delle cose tramite Roberta Di Capua, come da lei stessa raccontato: “No, sono anche un po’ dispiaciuta perché mi sarei fatta due risate. Quasi a botte, muso a muso mi ha detto. Hanno tagliato tutto. Me l’ha raccontata Roberta. Mi ha detto che si sono avvicinati ma l’hanno tagliata integralmente. Non so cosa abbia scatenato la lite. Quando l’ho chiesto a Roberta mi ha detto che avevano litigato sempre a causa di quella battuta di Armando sul fatto che Riccardo “non funzionasse”.

Ha rivelato Valentina Autiero, che ha poi voluto spezzare una lancia a favore di Armando, accusato da Riccardo di aver avuto da ridire sulla redazione: “Non è andata così. Armando non le ha mai parlato male della redazione. Si era sfogato, almeno secondo quello che mi ha raccontato Roberta. Anch’io ho parlato tante volte al telefono con Armando e non mi ha mai parlato male della redazione. Sfogarsi per i continui attacchi è un’altra cosa, abbiamo avuto tutti un momento di nervosismo”.

