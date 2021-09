1 Il gesto di Valentina Vignali

Sono ormai anni che Valentina Vignali è una dei volti più amati del web. Come sappiamo qualche anno fa la nota influencer ha anche partecipato al Grande Fratello, dove ancora una volta ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Proprio nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha riportato la cestista al centro dell’attenzione mediatica. Valentina infatti ieri è arrivata a Venezia in occasione della Mostra del Cinema. Come è noto infatti alla manifestazione ogni anno arrivano non solo i più grandi nomi del cinema mondiale, ma anche alcuni noti influencer, che vengono invitati dai maggiori sponsor del Festival.

Anche Valentina Vignali così quest’anno è tornata a Venezia, tuttavia il suo outfit non è passato inosservato. Inaspettatamente infatti l’influencer è arrivata alla Mostra del Cinema in tuta, e naturalmente la cosa ha fatto immediatamente discutere i social. In attesa dell’arrivo di Valentina sul red carpet, previsto per oggi, l’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato il perché di questa sua scelta. La Vignali ha infatti voluto distinguersi dalle sue colleghe, che sono arrivate a Venezia con grande stile. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Dato che sono arrivate tutte in pompa magna e tacchi a spillo prima di me, io mi sono messa comoda portando un po’ di Vignalismo a Venezia. Preparatevi che domani vi stupisco, promesso”.

L’arrivo di Valentina Vignali a Venezia non è di certo passato inosservato, e il web si chiede già come ci stupirà l’influencer nelle prossime ore. Nel mentre qualche settimana fa l’ex gieffina ha fatto delle rivelazioni inedite su uno dei concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island. Rivediamo cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.