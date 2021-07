1 L’annuncio di Valentino Bisegna

Sono ormai anni che Valentino Bisegna, del duo Matt e Bise, è nel cuore degli utenti del web. Come sappiamo infatti i comici da tempo hanno conquistato YouTube e i social, e numerosi sono i fan che seguono i due influencer. Proprio Bise da qualche mese è anche finito al centro del gossip, per via della sua relazione con Sara Di Sturco. Da qualche tempo i due creator si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non è scoppiato l’amore e finalmente la coppia non è uscita alla luce del sole, confermando così la relazione.

Adesso come se non bastasse è arrivata una notizia che ha lasciato senza parole il web e che sta già facendo discutere gli utenti. Con un post sui social infatti Valentino Bisegna ha annunciato che la sua compagna è incinta del loro primo figlio e che tra qualche mese diventerà papà! Naturalmente lo youtuber ha anche condiviso un tenero e dolce scatto, nel quale lo vediamo baciare con commozione la pancia di Sara Di Sturco. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Il sogno di una vita. Diventeremo genitori. Ebbene si, avete visto bene, ed è tutto vero, quando mi si chiedeva: “cosa desideri di più al mondo?”, la mia risposta era sempre: “diventare papà“. Ora il mio più grande desiderio si sta avverando, con la persona che amo, siamo giovani, forse anche un po’ folli, ma siamo pronti ad affrontare l’avventura più grande che la vita ti possa dare e l’affronteremo con tutto l’amore che può esistere. Siamo tanto felici e spero lo siate anche voi che mi avete accompagnato in questi ultimi anni della mia vita… essì fra un po’ di mesi diventerò Papà Bise”.

Naturalmente il post in cui Valentino Bisegna ha annunciato che a breve diventerà papà è stato preso letteralmente d’assalto dai fan e gli utenti si stanno congratulando con questa splendida coppia. Nel mentre a parlare è stata anche la stessa Sara Di Sturco, che sul suo profilo ha scritto a sua volta un tenero messaggio. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.