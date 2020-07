Valeria e Ciavy dopo il falò di confronto: continuano le accuse reciproche

Nella terza puntata di Temptation Island 2020 c’è stato il falò di confronto di Valeria e Ciavy che è finito con loro che hano deciso di rompere il rapporto dopo quattro anni. Entrambi hanno rilasciato delle dichiarazioni subito dopo quanto successo che sono state riportate dal magazine di Uomini e donne. Come sono usciti da questa esperienza? Queste la parole di Ciavy:

Da questa esperienza esco più forte di prima ma dispiaciuto per il finale. Esco con più certezze, ancora più convinto di quello che pensavo ossia di non fidarmi al cento per cento di lei, perché credo che non fosse del tutto trasparente. Esco con più forza dentro di me anche se naturalmente mi dispiace per questo epilogo ma al contempo rientro a casa con la voglia di ricominciare.