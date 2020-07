Il falò di confronto di Valeria e Ciavy a Temptation Island 2020. Ecco cos’è successo

1 Falò di confronto anticipato per Valeria e Ciavy durante la terza puntata di Temptation Island 2020. Ecco cos’è successo tra loro.

Durante la terza puntata di Temptation Island 2020 c’è stato il falò di confronto di Valeria e Ciavy. Tutto è iniziato con Ciavy che si è avvicinato tantissimo alla single Bianca in modo fisico. Inoltre anche i dicorsi sono stati sconvolgenti per lei, poiché lui ha espresso il desidreio di vedere la single anche dopo questa esperienza. Valeria è diventata una furia e ha giurato vendetta.

Anche per Ciavy c’è stato un video nel pinnettu in cui Valeria è stata molto vicino al single Alessandro. I due hanno parlato e ci sono stati tanti abbracci e qualche bacio (non sulla bocca).

Arrivati al falò, Ciavy in un primo video ha visto Valeria e Alessandro molto vicini e poi lei che ha detto di non sapere esattamente cosa vuole. In un secondo video, il tentatore ha più volte cercato di baciare la ragazza, ma lei si è scansata. Hanno però continuato a stare vicini e alla fine, abbracciati sotto la coperta, sembra ci sia stato un bacio tra loro. Ed è a questo punto che Ciavy ha chiesto il falò di confronto anticipato con Valeria.

Filippo Bisciglia ha avvertito Valeria della richiesta di Ciavy e per lei è stata una doccia fredda. Si è confidata con Alessandro tra le lacrime non sapendo se accettare o meno. Alla fine ha accettato.