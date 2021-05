1 Le accuse a Valeria Marini

L’esperienza di Supervivientes per Valeria Marini si fa sempre più dura. Alcuni naufraghi del reality sembrano provare davvero poca simpatia nei suoi confronti e non mancano occasione di farglielo notare e di darle contro. In particolare a nutrire poca affinità con lei è Lara Sajen,. Le due hanno spesso battibeccato. Dopo un mese dalla loro ultima accesa discussione, eccone un’altra.

Come riportato anche da Biccy, già una settimana fa Valeria era stata accusata dai naufraghi di aver fatto pipì in spiaggia e stavolta sembrano esserci risvolti. Lara Sajen ha incolpato Valeria Marini, non solo dandole della “pazza e bugiarda” (citiamo testuali parole) ma anche di aver lasciato vicino al bagno e, in bella vista i propri escrementi. Questo ha portato la cantante ad infuriarsi letteralmente con la showgirl italiana, tanto da urlarle contro.

Per come ha potuto Valeria Marini ha provato a difendersi dai continui rimproveri della Sajen. L’ex del Bagaglino le ha detto infatti di essere poco sincera: “Sei una falsa, sei una bugiarda, te lo giuro sulla mia vita che sei una bugiarda“. Non si è fatta attendere, però, ha replica di Lara, che sbraitando l’ha attaccata: “Sei una vecchia pazza, ho soltanto detto che hai ca**to, non che hai ammazzato nessuno!“.

Questo è bastato per provocare la pronta reazione da parte di Valeria Marini che, sentendosi dire quelle parole, ha sbottato, deridendo la pancia di Lara Sajen: “Raccontami qual è la tua storia? Qual è la tua storia? La mia te l’ho raccontata e tutta la gente mi ama, le donne mi amano, i bambini mi amano. Tu a me hai detto vecchia pazza ma guarda cosa hai lì (indicandole la pancia ndr), ed ora guarda il mio corpo, guardalo! Ma dove vai!”.

Volano stracci sull'altra #isola. La Gorillona accusa Valeria di aver lasciato il suo "prodotto interno lordo (💩)" in bella vista. Lei si difende: "Menti, bugiarda. Qual è la tua historia? Da dove vieni? Mi hai dato della vecchia pazza? Guarda il mio cuerpo, guarda!" #metafisica pic.twitter.com/OB5hpbEF9s — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 28, 2021

Nonostante sia molto amata, come da lei stessa detto, Valeria Marini è stata eliminata da pubblico. Ma non è finita. Continua…