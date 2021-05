1 L’accusa dei naufraghi a Valeria Marini

Sembra non esserci pace per Valeria Marini a Supervivientes, versione spagnola della nostra Isola dei Famosi per intenderci. Questa settimana la showgirl è finita nuovamente al televoto, poiché alcuni suoi atteggiamenti non sono piaciuti agli altri naufraghi. Ad oggi l’ex del Bagaglino ha superato svariate nomination e ci si augura che il suo percorso possa proseguire ancora per molto tempo. Nonostante ciò, però, non manca occasione per battibeccare con il resto del gruppo e questo non fa che complicare le cose e compromettere il suo percorso nel reality show.

Qualche giorno fa (precisamente il 14 maggio) Valeria ha festeggiato il suo compleanno a Supervivientes e la produzione per festeggiarla ha deciso di farle una sorpresa. Alla Marini è stata recapitata una bella e buona torta, che lei avrebbe poi condiviso con gli altri compagni di viaggio. Eccola qui celebrare il suo giorno mentre canta la canzone di buon compleanno in spagnolo. E come potete ben vedere dalle immagini poco dopo alcuni di loro si stringono a lei in un abbraccio. Tra essi compare anche Gianmarco Onestini, anche lui concorrente di questa edizione.

Il velo di Lourdes, l'herpes e una torta condivisa. Valeria festeggia il compleanno regalandoci una massima sulla felicità in spagnolo #isola #supervivientes2021 pic.twitter.com/FwVFNy2HTu — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 18, 2021

Fin qui tutto bene, direte voi. Il dramma però è dietro l’angolo, perché proprio in questa circostanza è scoppiata una nuova lite, con protagonista proprio l’attrice. Questo perché Valeria Marini non sembra aver capito che la torta avrebbe potuto condividerla con tutti gli altri naufraghi, ma solo con alcuni di loro. Dunque una parte del gruppo è rimasto a bocca asciutta. Il peggio è arrivato, solo in seguito, ovvero quando i concorrenti rimasti senza il dolce si sono resi conto di essere stati esclusi dalla showgirl.

L’episodio ha infatti provocato uno scontro tra i naufraghi e Valeria Marini, con quest’ultima che è scoppiata in lacrime, dispiaciuta per quanto successo. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto…