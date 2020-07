Valeria Marini ci regala un’estate stellare con la canzone ‘Boom’: il video

1 Arriva Boom, la canzone di Valeria Marini. La showgirl ci regala un’estate stellare con un singolo che è un inno a tutte le donne

In questo periodo tutti abbiamo una gran voglia di rinascita e Valeria Marini, con la sua nuova canzone, dal titolo Boom, ha deciso di regalarci un’estate stellare e per non farci mancare nulla ha voluto regalarci anche un video clip, come vedremo in seguito.

Boom, il nuovo singolo della showgirl, non è altro che un mix di ritmi latini che si miscelano con la voce suadente di Valeria Marini. Questi sono gli ingredienti di questo nuovo brano, nato dalla collaborazione con l’etichetta discografica Joseba Publishing, guidata dal direttore artistico Gianni Testa.

Il pezzo di Valeria Marini è stato scritto insieme a Giacomo Eva, che abbiamo già visto a X Factor e ad Amici ed è già autore di altri grandi successi musicali. Tra i tanti, ad esempio, ricordiamo ‘Aspetto che torni‘ interpretata da Francesco Renga al Festival di Sanremo o ancora ‘Fino all’impossibile‘ che vanta il disco di platino dei DearJack e non solo. L’autore dunque si propone di far ballare tutte le generazioni in un’estate davvero particolare dove ci viene chiesto di mantenere il distanziamento sociale, come da protocollo.

Anche se come ben vediamo Boom è una canzone totalmente estiva, che vuole regalare leggerezza, c’è da precisare che Valeria Marini si fa portavoce, insieme all’associazione “Senza Veli Sulla Lingua“, di un messaggio molto importante. Da anni sappiamo infatti che la showgirl è a sostegno della tutela delle donne vittime di violenza. Ecco le sue parole in merito:

“La musica dà ritmo alla vita, c’è per tutti una gran voglia di rinascere. Ogni donna ha dentro sé un’energia stellare che deve imparare a tirar fuori per fare ‘boom’. Questa è una canzone dedicata a tutti ma in particolare alle donne che sanno sempre tirar fuori il meglio da ogni situazione e ciò le rende speciali e così meravigliosamente Donne Stellari!”

Ha raccontato Valeria Marini. Nello specifico l’associazione “Senza Veli Sulla Lingua” si occupa di contrastare la violenza di genere, in tutte le sue forme e manifestazioni. Tra l’altro agli utenti vittime di violenza (presenti su tutto il territorio nazionale) offre la possibilità di usufruire di una serie di servizi gratuiti.

Boom quindi è una canzone estiva, che nasconde dentro di sé un bellissimo messaggio. Come promesso, nella prossima pagina troverete anche il video clip ufficiale…