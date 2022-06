È sbocciato l’amore tra Valeria Marini e Eddy Siniscalchi: bacio in Costiera

1 C’è amore tra Valeria Marini e Eddy Siniscalchi?

Sembra che sia finalmente nato l’amore tra Valeria Marini e Eddy Siniscalchi, col quale è stata vista in vacanza in Costiera Amalfitana e un loro bacio è stato immortalato dai fotografi. A dare la notizia è stato il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato alcuni scatti della showgirl insieme a Eddy mentre si scambiavano tenerezze in acqua e sul bagnasciuga. Tra questi anche un bacio.

La Marini lo scorso mese aveva parlato con noi di Novella 2000 smentendo la relazione con Siniscalchi. Relazione che le era stata affibbiata dopo alcuni scatti insieme in occasione del suo compleanni. La showgirl in quella circostanza aveva parlato solo di un bellissimo rapporto di amicizia che i due hanno. Ecco cosa aveva detto:

“Dopo la bella intervista che abbiamo rilasciato io e mia mamma, la mia Wonder, a Italia Sì da Marco Liorni, mi hanno organizzato un compleanno a sorpresa invitando molti amici senza che io sapessi nulla. La festa era organizzata da Eddy Siniscalchi, con cui in effetti ho un rapporto di amicizia, di lavoro, e ci vediamo spesso. Al di là di questo, però, niente più, quindi smentisco il gossip sul nostro flirt!”.

Siamo sicuri che a noi di Novella 2000 non aveva detto il falso. Valeria Marini non ha mai problemi ad ammettere eventuali relazioni, così come dire la verità su tanti altri argomenti. Pensiamo, invece, che semplicemente la loro amicizia si possa essere trasformata in qualcosa di più profondo, una relazione a tutti gli effetti.

Se così fosse, non possiamo che essere davvero felici per la nascita di questa nuova coppia, augurando loro tanta felicità.

Ma conosciamo meglio Eddy Siniscalchi…