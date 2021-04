1 Il peso di Valeria Marini

Ieri sera in Spagna è partita la nuova edizione di Supervivientes, versione iberica de L’Isola dei Famosi. Come è ormai noto a partecipare al reality ci sono ben due volti italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini. Già in passato tuttavia, come alcuni ricorderanno, la showgirl aveva preso parte al format spagnolo, conquistando il cuore del pubblico. I due nostrani nel mentre si sono già messi in gioco, finendo tuttavia in squadra diverse. Mentre infatti Valeria dovrà vivere, almeno per i primi giorni, su una barca in mezzo al mare, Gianmarco invece alloggerà sulla spiaggia, insieme ad altri naufraghi.

Già nel corso della prima puntata le squadre avversarie si sono dovuti affrontare in una cattivissima sfida, durante la quale è stato svelato non solo il peso della Marini, ma anche quello di tutti gli altri concorrenti di Supervivientes. Ma scopriamo quello che è accaduto in diretta.

I naufraghi hanno dovuto appesantire il proprio corpo sporcandosi con fango e sabbia, e caricandosi di cocchi. A quel punto ogni concorrente ha dovuto superare un percorso ad ostacoli. Una volta giunti al traguardo i protagonisti sono saliti su una bilancia, che ha segnato il peso accumulato, che è stato segnato su una lavagna accanto al loro peso reale. Quando è toccato a Valeria Marini è stato così svelato qual è il peso della showgirl, che corrisponde a 80 kg e 100 grammi. Nel corso della prova la showgirl si è appesantita di ben 4 kg, passando così a 84 kg e 100 grammi.

Tuttavia la squadra dell’ex volto del Bagaglino ha perso la sfida ed ha così dovuto rinunciare al primo bonus. Come se la caverà Valeria nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.