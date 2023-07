Valeria Marini ricorda il suo flirt con Jovanotti e rivela: “Baciava molto bene”

NEWS

Debora Parigi | 12 Luglio 2023

Il racconto di Valeria Marini sulla breve relazione con Jovanotti

Nonostante tante delusioni, Valeria Marini continua a sognare l’amore e a crederci. Non sono tanti gli ex che ricorda con gioia e di cui parla volentieri. Alcuni preferisce non sentirli nemmeno nominare. Ma tra coloro che porta nel cuore c’è Jovanotti. Sì, la showgirl e il cantante hanno avuto una relazione in passato, quando erano giovanissimi, e che non è durata tantissimo. Ma è stata bella per lei.

La Marini lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. Dalla conoscenza ai momenti spensierati, i ricordi sono tutti positivi. “L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi”, ha rivelato. “Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorezo. Durò un anno”. Valeria ha anche aggiunto che il cantante “baciava molto bene”.

Un’altra storia che lei ricorda con sentimento è quella con Vittorio Cecchi Gori. “Mi mandò un enorme fascio di rose, ma del biglietto non ricordo”, ha detto Valeria Marini. “Mi invitò a cena a casa sua. Quando arrivai dovetti aspettarlo un’ora perché si stava facendo la manicure”. Lei è stata vicino a Cecchi Gori anche in un momento delicato della vita dell’imprenditore (prestandogli anche dei soldi), quando c’erano problemi di debiti che portarono anche al fallimento della sua società calcistica: la Fiorentina. “Non intendo scendere nel dettaglio. Per me i soldi non hanno valore, se lo meritava. Se avesse seguito i miei consigli sarebbe ancora il Vittorio Cecchi Gori degli Oscar”.

Nessuna parola sul “non” marito Giovanni Cottone: “Ho avuto l’annullamento dalla Sacra Rota in 4 mesi. Per fortuna me ne sono liberata in fretta”. E non ha voluto parlare nemmeno di altri partner, tra cui l’ultimo: Ed. L’unico per il quale c’è dell’affetto e a cui vuole bene è Patrick Baldassari, col quale ha partecipato in passato a Temptation Island Vip.