Vincenzo Chianese | 12 Luglio 2023

Le indiscrezioni sul cast del GF Vip 8

Sono ormai settimane che si parla del GF Vip 8, e già numerose sono le indiscrezioni circa la nuova edizione del reality show, che come sappiamo partirà a settembre. Per la prima volta a varcare la porta rossa sarà un cast composto sia da Vip che da concorrenti Nip, e proprio in questi giorni si stanno svolgendo i casting in tutta Italia. Non mancano anche i pettegolezzi in merito ai volti noti del mondo dello spettacolo che potrebbero diventare Vipponi, tuttavia al momento ancora nessuna conferma è giunta da parte della produzione. Poche ore fa però è giunta voce che Pier Silvio Berlusconi avrebbe bocciato una lista di possibili concorrenti proposti dagli autori. Tra questi sono spuntati i nomi di Justine Mattera, Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni.

Adesso però a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato TvBlog. Stando al noto portale, pare che Pier Silvio abbia bocciato solo alcuni nomi proposti dalla produzione. Secondo quanto riportato dunque, Justine Mattera dovrebbe far parte del cast del GF Vip 8 e con lei a varcare la porta rossa dovrebbe esserci anche Fiordaliso. Questo quanto si legge in merito:

“Secondo quanto apprende TvBlog, Pier Silvio non ha bocciato tutta la lista, ma solo alcuni nomi. Di certo, sempre secondo quanto apprendiamo, non è stata bocciata Justine Mattera. L’ex moglie del compianto Paolo Limiti dunque dovrebbe far parte del cast del Grande Fratello Vip 8. Con lei ci dovrebbe essere, secondo quanto risulta a TvBlog, anche la cantante Fiordaliso”.

Precisiamo tuttavia che al momento si tratta solo di indiscrezioni e non c’è ancora nessuna conferma in merito al cast del GF Vip 8. Solo nelle prossime settimane infatti gli autori inizieranno ad annunciare i concorrenti ufficiali, e di certo le aspettative non verranno deluse.