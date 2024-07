Arriva il primo trailer ufficiale del film con protagonista anche Valeria Marini! La showgirl condividerà la scena accanto al noto attore Alec Baldwin. Ecco tutti i dettagli sulla pellicola, di cosa parla e quando uscirà al cinema!

Valeria Marini al cinema con Alec Baldwin!

Di recente Valeria Marini ha fatto molto parlare di sé perché grande protagonista al matrimonio di Simona Ventura (dove ha fatto suo anche il bouquet). Ma non è finita qui perché la showgirl di origini sarde ora è sulla bocca di tutti per un progetto lavorativo importante, in uscita il mese prossimo.

E no, non ha nulla a che vedere con il video registrato in piena notte a Piazza di Spagna, ma c’è di mezzo il cinema! Come emerso in queste ore infatti Valeria Marini è protagonista al cinema con il film Il magico mondo di Billie, di cui è protagonista anche Alec Baldwin.

Si tratta di un film di animazione a tecnica mista, diretto da Francesco Cinquemani, in cui l’attore interpreta il personaggio di Lord Domino, un mago cattivo che vuole conquistare il mondo mediante una particolare invenzione. Come detto la pellicola è in uscita il 1° agosto in tutte le sale e vede tra le attrici anche Valeria Marini.

La trama della pellicola con la Marini

Ma di cosa parla il film che vede tra i suoi attori anche Valeria Marini? Racconta nello specifico l’avventura di Billie, una ragazza molto intelligente che vive insieme a suo padre ed è orfana di madre. Due personaggi misteriosi di nome Gregory e Florence dopo essersi avvicinata a lei la rapiscono e promettono di poter esaudire i suoi desideri. Questi due “cattivi” lavorano per Lord Domino. Si tratta di un mago che vuole usare l’intelligente ragazzina per dominare il mondo. Billie però insieme a Jordan, uno degli altri bambini rapiti, cercherà di fuggire con l’audio di un pupazzo animato.

Qui a seguire è presente anche il trailer del film dove si vede anche la nostra Valeria Marini.

Il regista Francesco Cinquemani ha spiegato che il film non è altro che una fiaba moderna che richiama archetipi antici. Prende idea infatti da Cappuccetto Rosso e Pinocchio, tra i romanzi del passato. L’idea è quella di poter abbracciare non solo il pubblico più giovane, formato dai bambini, ma anche una piacevole pellicola d’animazione per tutta la famiglia.

Ricordiamo infine che il film che vede anche la presenza Valeria Marini, dal titolo Il magico mondo di Billie, è stato prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e Iervolino & Lady Bacardi Entertainment. Peraltro è stato anche presentato anche al Taormina Film Festival.

Non ci resta ora che attendere il 1° agosto per rivedere Valeria Marini nuovamente al cinema!