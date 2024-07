Ieri pomeriggio Simona Ventura si è sposata e durante il party con i suoi 200 invitati è stata protagonista del lancio del bouquet. Ad aggiudicarselo è stata Valeria Marini: ecco il divertente video.

Valeria Marini prende il bouquet di Simona Ventura

Nella giornata di ieri Simona Ventura è convolata a nozze con il compagno Giovanni Terzi e insieme hanno coronato il loro sogno d’amore. Non solo ha commosso l’arrivo della conduttrice all’altare con il padre sottobraccio, ma anche le promesse che gli sposi si sono scambiati hanno molto emozionato:

“Ti amo perché alla famosa cena che ci ha fatto incontrare le nostre anime si sono riconosciute. Ti amo perché dal momento che sei entrato nella mia vita ci siamo presi per mano e mi hai portato fuori dalle sabbie mobili dove mi ero impantanata”.

In seguito si è passati al ricevimento con un ricco menù e al party al quale erano presenti 200 invitati. Tantissimi gli ospiti famosi che hanno fatto sentire la propria presenza ai novelli spesi. Tra questi possiamo citare Milly Carlucci, Giusy Ferreri, Rossella Erra e anche Valeria Marini.

La showgirl è stata protagonista di un momento molto divertente durante il lancio del bouquet. Qui sotto possiamo vedere il video in cui la Ventura fa il conto alla rovescia a tempo di musica e poi lancia il mazzo di fiori. Come in ogni cerimonia che si rispetti ci sono sempre delle amiche della sposa pronte a lottare per prenderlo e a uscirne vittoriosa è stata proprio la Marini!

Non Valeria Marini pronta alla rissa per prendersi il bouquet di Simona Ventura come in un Grande Fratello qualsiasi ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/Gt5OhNoMk6 — Soggetto Smarrito (@soggsmarrito) July 7, 2024

A quanto pare ci deve essere stato un po’ di caos perché di sottofondo possiamo sentire Simona Ventura chiedere: “Valeria l’hai preso tu o Albertina? L’avete distrutto“. Il momento in questione ha fatto divertire tutto il web e i fan si sono congratulati con la Marini per la sua prontezza di riflessi.