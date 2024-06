Valeria Marini registra un video in piena notte a Piazza di Spagna: nuova musica “stellare” in arrivo

Social

Andrea Sanna | 21 Giugno 2024

Valeria Marini

In piena notte Valeria Marini ha registrato un video in Piazza di Spagna. In arrivo nuova musica? Lei commenta “video stellare”

Sui suoi profili social Valeria Marini ha condiviso dei contenuti. La showgirl direttamente da Piazza di Spagna ha registrato un videoclip per il suo nuovo progetto. Non ha lasciato altri indizi, ma la curiosità tra i fan è piuttosto viva.

Valeria Marini registra un video in Piazza di Spagna

Tra chi come Fedez ha deciso di sbarcare su OnlyFans alla possibilità di rivedere Karaoke su Canale 5. Sono tante le notizie diventate virali in queste ore e una di queste riguarda Valeria Marini. E no, stavolta non vi parliamo della sua “casa stellare” (che vanta persino una stanza della magia).

Ebbene sì, la nota showgirl ha deciso nuovamente di stupire i suoi fan e nelle scorse ore ha caricato alcuni piccoli spoiler sui social, senza dare però troppi indizi. Nel video vediamo Valeria Marini sulla scalinata di Piazza di Spagna. Ovviamente a fare da sfondo tantissimi turisti, lì presenti per trascorrere una serata tra le bellezze di Roma.

Tra luci, telecamere e microfoni, Valeria Marini ha fatto il suo, muovendosi sui gradini dell’imponente scalinata. La vediamo destreggiarsi e impegnata alla realizzazione del suo progetto. Non abbiamo però altre indicazioni.

Sempre su Instagram poi, Valeria Marini ha pubblicato un frame della serata e ha scritto semplicemente “video stellare”. Che cosa avrà in mente stavolta Valeria? Di solito con le sue trovate non ha mai deluso le aspettative del suo pubblico, che ora si aspetta il massimo da lei.

In tanti hanno infatti commentato chiedendo alla diretta interessata se è in arrivo un nuovo videoclip e canzone estiva. Attendiamo di scoprire cosa ha in mente Valeria Marini! E chissà che molto presto magari non potremo vederla anche in TV per un’altra avventura o comunque esperienza lavorativa entusiasmante. Chissà!