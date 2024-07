Diversi personaggi famosi hanno preso parte ieri al concerto dei Coldplay. Tra questi hanno attirato l’attenzione in particolare Ilary Blasi e Will Smith!

Ilary Blasi e Will Smith al concerto dei Coldplay

Nonostante gli impegni lavorativi e altri progetti che arriveranno in futuro, Ilary Blasi sta vivendo un’estate circondata dalla musica. E no, stavolta non parliamo soltanto della sua conduzione a Battiti Live con l’amico e collega Alvin. I due stanno ottenendo ottimi ascolti e hanno conquistato ancora una volta il pubblico con le loro gag, anche se qualcuna è stata eliminata nel montaggio.

LEGGI ANCHE: “Non ti vedo più insieme a Maria De Filippi”, arriva la risposta perfetta di Sabrina Ferilli all’insinuazione

Nel mentre Ilary Blasi per non farsi mancare nulla ieri, mentre su Canale 5 andava in onda per l’appunto Battiti Live, ha trascorso una serata in musica allo Stadio Olimpico. Così come molte altre celebrità anche lei non ha voluto perdersi lo spettacolo dei Coldplay! Anche ieri il gruppo hanno registrato l’ennesimo soldout e stasera è prevista l’ultima tappa.

Ilary Blasi al concerto dei Coldplay ieri a Roma pic.twitter.com/hxHAuYPS0Z — disagiotv (@disagio_tv) July 16, 2024

Insieme alla conduttrice anche la figlia Chanel Totti, avuta dal matrimonio con Francesco Totti. Evidentemente entrambe sono grandi fan della band britannica e non hanno potuto proprio perdersi un concerto del genere! Nel frattempo come detto Ilary Blasi è parsa davvero scatenata sulle note dei brani più famosi dei Coldplay e ha cantato a squarciagola.

La conduttrice, così come tantissimi fan presenti, ha filmato le varie coreografie e le esibizioni del gruppo e ha commentato il tutto con: «Che concerto pazzesco», quasi stupita dalla tanta meraviglia. Ma non è stata la sola! Poco più in là infatti anche Will Smith ha preso parte all’evento ed è stato avvistato da diversi fan, che non hanno potuto fare a meno di richiamare la sua attenzione. C’è chi infatti ha urlato il suo nome, mentre lui ha ricambiato con dei sorrisi e mandando dei baci.

Che dire? Una serata davvero con i fiocchi sia per Ilary Blasi che per Will Smith!