1 L’indiscrezione su Valeria Marini

Sono passati alcuni anni da quando per la prima volta Valeria Marini ha partecipato al Grande Fratello Vip. Come qualcuno ricorderà, la showgirl ha preso parte alla primissima edizione del reality, dove ha conquistato il cuore del pubblico, classificandosi al terzo posto. Successivamente la Marini è tornata all’interno della casa nel corso della quarta edizione, dove ancora una volta si è messa in gioco. L’ex volto del Bagaglino è dunque una veterana della trasmissione, e di certo in entrambe le occasioni ha saputo attirare l’attenzione dei telespettatori, grazie alla sua simpatia e ai suoi modi di fare.

In queste ore però è giunta una notizia che non è passata inosservata, e che sta già facendo discutere. Secondo il settimanale Oggi infatti Valeria Marini potrebbe entrare nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip, come nuova concorrente della sesta edizione. Ecco cosa si legge sulla rivista e quanto riporta Biccy:

“Si dice che Valeria Marini sia pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6. La star potrebbe fare il suo ingresso nelle prossime settimane. Ci vogliono nuovi concorrenti per dare nuova linfa alle dinamiche tra i concorrenti, ormai ridotte ai teatrini di Soleil Sorge e Alex Belli…E chi meglio di Valeria Marini può dare una svegliata agli inquilini della Casa?”.

Cosa accadrà dunque? Valeria Marini tornerà davvero nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip? In attesa di scoprirlo, rivediamo cosa sappiamo in merito alla finale del reality e al prolungamento di questa edizione, che si preannuncia essere la più lunga di tutte.