Prima in Endless Love con Galip Kozcuoğlu, poi con Samet Şansalan, l’attore Burak Sergen ha avuto modo di farsi conoscere non solo in patria ma anche nel resto del mondo. Cosa sappiamo e conosciamo di lui? Ecco tutte le news e curiosità sul suo conto come età, moglie, vita privata, figli, carriera e Instagram.

Chi è Burak Sergen

Nome e Cognome: Burak Sergen

Data di nascita: 9 febbraio 1961

Luogo di nascita: Ankara (Turchia)

Età: 64 anni

Altezza: 1 metro e 87 centimetri

Segno zodiacale: Acquario

Professione: attore, doppiatore e regista

Moglie: oggi Burak è sposato con Gizem Şağban

Figli: Burak ha un figlio di nome Cansın

Profilo Instagram: @buraksergen

Burak Sergen età e biografia

Quanti anni ha Burak Sergen, Samet de La notte nel cuore? Dov’è nato e cosa sappiamo della sua biografia?

L’attore è nato nel il 9 febbraio 1961 ad Ankara, in Turchia. La sua età oggi è di 64 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. La sua altezza, invece, è di 1 metro e 87 centimetri.

È nato da Serap Sezer (1928-2017), cantante lirica, e Semih Sergen (1931-2022), artista teatrale, dunque è figlio d’arte.

Peraltro sappiamo che ha due sorelle maggiori, Yağmur ed Emine, entrambe attive come doppiatrici, e due fratelli minori: Toprak, che ha seguito la carriera di attore, e Burçak.

Anche Burak è diventato attore di successo nel corso degli anni e l’abbiamo apprezzato e seguito in Italia nel ruolo di Galip in Endless Love e Samet ne La notte nel cuore.

Vita privata

Ed eccoci con le news sulla sua vita privata, di cui è molto riservato. Quanti figli ha e chi è la moglie di Burak Sergen, Samet de La notte nel cuore?

L’attore stato sposato ben quattro volte: La prima volta con la cantante e attrice Pamela Spence, tra il 1991 e il 1992. Poi la seconda con l’attrice Işıl Sergen, dal 1999 al 2018. Successivamente le terze nozze con Nihan Ünsal, dal 2021 al 2024. Infine la quarta con Gizem Şağban, a partire dal 2024.

Durante il suo secondo matrimonio con Işıl Sergen è nato suo figlio, Cansın, nel 2009.

Dove vive l’attore Burak? Non sappiamo dove vive di preciso.

Dove seguire Burak Sergen Samet de La notte nel cuore: Instagram e social

L’attore de La notte nel cuore Burak Sergen (ovvero Samet) potete seguirlo se volete tramite il suo profilo Instagram.

Nel suo profilo abbastanza seguito e apprezzato condivide tutto ciò che riguarda la sua vita sul set, anche se non mancano anche momenti lontani dai riflettori.

Secondo i suoi social fa parte dell’agenzia Abdullah Bulut management, dove sono presenti altri attori noti.

Carriera

E la carriera di Burak Sergen, Samet di La notte nel cuore? Nel 1984, dopo essersi diplomato al Conservatorio Statale di Ankara, ha svolto il periodo di tirocinio presso il Teatro Statale di Bursa.

Al termine dello stage, Sergen ha iniziato la sua carriera professionale al Teatro Statale di Ankara, ampliando poi la sua esperienza anche come attore e regista in compagnie teatrali private. Tra cui il Tiyatrokare e il Teatro Baykuş.

Nel corso della sua carriera Burak ha ricoperto anche incarichi dirigenziali, diventando prima vicedirettore e poi direttore del Teatro Statale di Ankara. Inoltre, ha insegnato presso l’Università Selçuk di Konya e presso il Conservatorio Statale dell’Università Hacettepe di Ankara.

Ovviamente è noto anche per i suoi impegni a cinema e in TV ed è esploso in tutto il mondo grazie ai personaggi di Galip e Samet, precisamente in Endless Love e La notte nel cuore.

Grazie ai suoi progetti ricordiamo anche che ha vinto diversi premi e riconoscimenti molto importanti. Burak Sergen è considerato una figura di riferimento nel panorama artistico turco, grazie a una carriera ricca di ruoli intensi e versatili, che spaziano dal teatro alla televisione, fino al grande schermo.

Film e serie TV con l’attore Burak Sergen

Come detto Burak Sergen è stato protagonista al cinema (dov’è stato anche doppiatore in Akinci nel 2021) e in TV di diversi film e serie TV prima di Endless Love e La notte nel cuore. Ha avuto grande seguito anche a teatro in numerosi spettacoli ed è stato regista.

Il debutto cinematografico è avvenuto con İstanbul Kanatlarımın Altında (1996), seguito dall’intenso Ağır Roman (1997). Negli anni successivi ha preso parte a diversi film, tra cui:

Ölümün El Yazısı (1999); Asansör (1999); Fasulye (1999); O da Beni Seviyor (2002); Hititler (2003); Balans ve Manevra (2005) Banyo (2005); Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006); 120 (2007); Mevlana Aşkı Dansı (2008); Sultan Avrupa’da (2009) e Sultanın Sırrı (2010).

Poi ancora: Aşk Kırmızı (2013); Yunus Emre: Aşkın Sesi (2014); Bir Türk Masalı, diretto dal fratello Toprak Sergen (2022) e Nefes: Yer Eksi İki (2023).

La carriera in TV di Burak Sergen inizia già nel 1983 con Kurt ve Kuzu. Negli anni 2000 raggiunge una grande popolarità grazie a serie di successo come:

Aşk ve Gurur (2001), Cesur Kuşku (2001), Bulut Bey (2002), Zerda (2002-2004), Tam Pansiyon (2004), Köpek (2005), Erkek Tarafı (2005), Dicle (2007), Dede Korkut Hikâyeleri (2007).

Poi ancora ricordiamo altri progetti con Burak: Salur Kazan, Bamsı Beyrek, Deli Dumrul, Boğaçhan), Derdest (2008), Zoraki Başkan (2009), Aşk ve Ceza (2010), Araf Zamani (2010), Yalan Dünya (2013), Saklı Kalan (2013-2014), Kızıl Elma (2014), Sen Benimsin (2015) Endless Love – Kara Sevda (2015-2017), Fi (2017), Çukur (2017-2018), Halka (2019, 19 episodi), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2019-2020), Sadakatsiz (2020-2022), Gülümse Kaderine (2022), Hudutsuz Sevda (2023-2024), #adaleTT (2023), Ambizione – Kuş Uçuşu (2024), La notte nel cuore – Siyah Kalp (2024-2025).

Burak Sergen è Galip Kozcuoğlu in Endless Love

Prima de La notte nel cuore, Burak Sergen ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico di tutto il mondo per aver interpretato i panni del temutissimo Galip Kozcuoğlu nell’amatissima serie TV, Endless Love.

Qui ha condiviso il set con Burak Özçivit (a chi si chiede cosa fa oggi oltre ad attore è anche produttore cinematografico e televisivo oltre che attore e se vi state domandando anche chi è sua mamma è Ceyhan), l’amatissimo Kemal Soydere.

E ancora tra gli altri protagonisti Nihan (interpretata da Neslihan Atagül); Emir Kozcuoğlu (volto ricoperto da Kaan Urgancıoğlu). E ancora tra gli altri amati personaggi Asu (Melisa Aslı Pamuk), Vildan (Neşe Baykent); Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) e Ayhan Kandarli (Kerem Alışık), giusto per citarne alcuni.

Burak Sergen è Samet in La notte nel cuore

Dopo il grande successo in Endless Love, abbiamo ritrovato Burak Sergen ancora su Canale 5 nella serie La notte nel cuore. Qui interpreta il personaggio del potente Samet . È uno dei personaggi più facoltosi della zona, un imprenditore stimato che opera nel campo del turismo.

Ha già vissuto un divorzio ed è padre di un figlio, Cihan (Burak Tozkoparan).



All’interno del cast della fortunata serie ci sono anche i due gemelli protagonisti Nuh e Melek, interpretati rispettivamente da Aras Aydın e Hafsanur Sancaktutan). Sempre tra gli attori l’amatissima Esra Dermancıoğlu che ha ricoperto i panni di Hikmet, sorella di Samet nonché cognata di Sumru (Ece Uslu, ovvero la madre dei gemelli).

Ricordiamo anche la presenza dell’attore Bülent Polat nei panni di Bunyamin, così come Leyla Tanlar che ritroviamo nelle sembianze di Sevilay.

Tra le curiosità, infine, se vi state chiedendo chi è il doppiatore di Burak Sergen nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, sappiamo che a prestargli la voce in Endless Love e ne La notte nel cuore è Roberto Fidecaro.