La trasformazione nel look di Valerio Pino

Oggi parliamo di un’incredibile trasformazione nel look che ha come protagonista un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Questa volta non si tratta di un concorrente, ma di uno dei professionisti che ha lavorato nel programma diversi anni fa. Stiamo parlando di Valerio Pino. Nato il 13 agosto 1981 a Cosenza, la sua carriera ha avuto inizio a 18 anni come danzatore in Sarabanda, la nota trasmissione musicale di Enrico Papi. Mentre porta avanti anche l’attività come modello, la fama e la notorietà arrivano quando comincia a ballare per il talent di Canale 5.

Ma non si ferma qui. Negli anni, infatti, ha anche preso parte al corpo di ballo del Festival di Sanremo e ha partecipato a vari show nelle televisioni spagnole e estere. In Spagna, per esempio, ha fatto parte dei concorrenti de L’Isola dei Famosi. Ha vissuto per molto tempo in giro per il mondo, come riporta anche il sito IGossip. Per 10 anni a Madrid, ma anche in America, in Messico, in Francia e in Portogallo. Una volta tornato in Italia, a Roma ha aperto la scuola di danza chiamata Cosenza Dance Center.

Di recente il pubblico lo ha potuto vedere nel programma spagnolo Salvame all’interno del quale ha raccontato gli ultimi anni, non molto semplici, della sua vita. In molti hanno fatto caso al cambiamento straordinario che ha fatto l’ex professionista di Amici. Qui sotto, infatti, possiamo vedere due foto a confronto. Nella prima lo vediamo con il capello corto e senza barba. Nella seconda osserviamo tutto il contrario. Un viso più scavato, una barba e i capelli molto più lunghi.

Il cambio di look di Valerio Pino

Chissà se in futuro parlerà delle sue esperienze anche in Italia. Non ci resta che attendere. Nel frattempo continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.