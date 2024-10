Ospite a La Volta Buona, Valerio Scanu rivela come sono cambiate le regole per entrare nella scuola di Amici

Ospite a La Volta Buona, Valerio Scanu è tornato a parlare della sua esperienza ad Amici, rivelando come sono cambiate le regole per entrare nella scuola più famosa d’Italia.

Parla Valerio Scanu

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione è stato Valerio Scanu. Il cantante, da anni nel cuore del grande pubblico, è arrivato come ospite a La Volta Buona e nel salotto di Caterina Balivo, insieme ad altri ospiti, ha parlato di come fare a gestire il successo post Sanremo. Facendo un lungo discorso così Valerio è tornato anche a parlare della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, rivelando come sono cambiate le regole per entrare a far parte della scuola più famosa e ambita d’Italia. All’epoca della partecipazione di Scanu al talent show di Canale 5 infatti, gli aspiranti allievi non dovevano avere una carriera già avviata all’esterno, come invece accade da qualche anno a questa parte. Il cantante così ha spiegato:

“Quando io ho fatto il talent show tutti quelli che si presentavano con me ai provini erano degli scappati di casa come me. Eravamo tutti ragazzi che avevano voglia di cantare. Soprattutto ricordo che, quando firmavamo le varie liberatorie, dovevamo essere ‘vergini’ di discografia. Non dovevamo aver fatto niente ed essere nuovi. Adesso invece arrivano nei talent che hanno già fatto Sanremo o che hanno un successo social. L’unica cosa che non hanno è un’esperienza musicale o uno studio dello strumento vocale”.

A trovarsi d’accordo con le dichiarazioni di Valerio Scanu è stata anche Annalisa Minetti, che ha così aggiunto: “Secondo me neanche conoscono tanto la fatica. Noi arrivavamo dai piano bar e cantavamo per 5/6 ore di fila tutti i giorni”.

“Ai tempi per partecipare ai talent bisognava essere “vergini” di discografia, Oggi tutte queste regole non esistono più…”. @Valerio_Scanu a #LVB pic.twitter.com/hBKbu0HngT — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 9, 2024

A prendere parola è stata anche la stessa Caterina Balivo, che ha però giustamente fatto notare come oggi sia cambiata la musica.