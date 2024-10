La partita di ieri di Affari Tuoi è stata segnata da un episodio molto particolare, in cui una concorrente con ironia è riuscita a imbarazzare Stefano De Martino. Alessia dalla Calabria si è infatti lasciata sfuggire la frase: “Ci vuole un gluteo come il tuo nella vita”. Non è tardata ad arrivare la reazione del conduttore…

Affari Tuoi, Alessia loda il gluteo di De Martino

L’ultima puntata di Affari Tuoi trasmessa ieri sera su Rai 1 ha regalato dei momenti davvero surreali. Non solo Stefano De Martino ha sbagliato a scrivere la cifra proposta dal dottore, ma l’appuntamento è stato segnato anche da un altro episodio. Facciamo riferimento ad un commento in particolare da parte della concorrente, che ha messo in imbarazzo il conduttore, scoppiato poi a ridere divertito dal fatto.

Ma entriamo nel dettaglio. Nella partita di ieri di Affari Tuoi ha giocato Alessia dalla Calabria, in compagnia di sua sorella Federica. Si è trattato di una partita segnata immediatamente dalla perdita dei 300 mila Euro, anche se poi a fine puntata ne ha comunque portati a casa 30 mila e ha rifiutato tutte le offerte del dottore. In generale ci sono stati tanti episodi esilaranti, ma uno in particolare ha colpito l’attenzione del pubblico.

Dopo aver cercato di ipnotizzare il conduttore, infatti si è verificata un’altra scenetta esilarante. A un certo punto della partita di Affari Tuoi, Stefano De Martino e Alessia hanno avuto uno scambio di battute, in cui quest’ultima l’ha chiamato “Il mio Stefanuccio” e “Il mio Bronzo di riace”. Di tutta risposta il presentatore ha ribattuto: “Tu sei la mia Alessiuccia”.

Così la concorrente della Calabria si è lasciata scappare una riflessione a voce alta: “Ci vuole fortuna nella vita, ci vuole un gluteo come il tuo”. Dopo un attimo di imbarazzo De Martino è scoppiato a ridere: “Uno solo?”, trovando la contro risposta di Alessia: “Un gluteo, anche la metà, uno solo!”, ha detto scherzosa.

"Ci vuole un gluteo come il tuo nella vita"

ALESSIA 😭😭#AffariTuoi pic.twitter.com/NBo1QQOqN9 — Ansia Totale (@ansia_totale) October 9, 2024

Come detto la puntata alla fine si è conclusa con la vincita di 30 mila Euro da parte di Alessia! Sicuramente una cifra importante per lei.