Stoccata ai colleghi “stonati” da parte di Valerio Scanu a La Volta Buona. La reazione imbarazzata di Caterina Balivo è tutta un programma!

La stoccata di Valerio Scanu

Tra baci al Grande Fratello, dichiarazioni di ex fidanzati e segnalazioni, nelle ultime ore Valerio Scanu ha assentato un bel colpo alla categoria dei cantanti, in particolare coloro che non hanno doti canore particolarmente spiccate. A La Volta Buona, ospite del programma di Caterina Balivo, il cantante ha risposto in maniera piccata, generando una reazione evidente da parte della conduttrice.

Una considerazione secca quella di Valerio Scanu, dopo che quest’ultima gli ha chiesto delle informazioni sul marito Luigi, che di professione fa il docente universitario. I due si sono sposati lo scorso anno, ma a differenza dell’ex allievo di Amici, lui non ha nulla a che fare con il mondo della musica. “È anche abbastanza stonato”, ha aggiunto senza troppi giri di parole Valerio, incalzato dalla domanda di Caterina Balivo che ha tentato di difendere anche la categoria dei meno avvezzi al canto.

La stoccata di Scanu e l’imbarazzo della Balivo

La chiacchierata tra Valerio Scanu e Caterina Balivo è proseguita, quando lei ha fatto notare quanto segue: “Che poi non è che tutti devono saper cantare come te, si può anche essere stonati eh. Difendo la categoria degli stonati!” ha esclamato.

Questa frase ha offerto però lo spunto per la stoccata di Valerio Scanu. Noto per non essere uno che si tira indietro nell’esprimere quel che pensa, il cantante ha dichiarato: “La maggior parte dei quali oggi fa il cantante. Anche perché con questo autotune cantano un po’ tutti…”.

L’uscita da parte di Valerio Scanu ha sorpreso il pubblico che poco dopo ha fatto partire un applauso, mentre Caterina Balivo, con lo sguardo sbarrato ha preferito bere un caffè. Ma l’espressione dice tutto!

Non ha fatto alcun riferimento preciso ai cantanti “stonati”, ma certamente ha fatto intendere a chi potessero essere riferite le sue parole. Affermazioni che sono state ben colte dal pubblico, che tra i commenti si è detto per la maggior parte d’accordo con lui! E voi che ne pensate delle parole di Valerio Scanu?