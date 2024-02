Varrese di nuovo nella polemica, una sua frase fa arrabbiare il pubblico (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 3 Febbraio 2024

Grande Fratello

Tra il pubblico del Grande Fratello è tornata la polemica su Massimiliano Varrese. Infatti una sua frase pronunciata durante uno sfogo con Perla non è piaciuta agli spettatori. E così sul web tanti utenti si sono arrabbiati chiedendo provvedimenti. Vediamo meglio cosa è accaduto.

La nuova frase di Massimiliano Varrese che ha acceso la polemica

Un po’ di tempo fa al GF Massimiliano Varrese aveva subito un riprovero dal conduttore e dalla produzione per i suoi modi troppo violenti quando aveva momenti di rabbia. La redazione era intervenuta anche perché si era creata una situazione mediatica molto grande fuori dalla Casa con commenti da parte di molti vip e testate giornalistiche.

La tirata di orecchie era servita, infatti Massimiliano ha iniziato a pensare principalmente a se stesso e ha fatto un lavoro anche sul saper gestire i suoi stati d’animo durante le discussioni. Però da alcuni giorni si è riaccesa la polemica su di lui sempre per alcune frasi e degli atteggiamenti che ha.

L’ultima frase di Massimiliano Varrese che ha fatto arrabbiare il pubblico c’è stata proprio oggi mentre era in giardino. L’attore stava parlando con Perla e si stava sfogando con lei per certe situazioni. Si presume che sia qualcosa riferita a Beatrice e altri legati a lei. Insomma, la frase detta da Varrese è: “Tenetemi calmo altrimenti gli butto una bomba addosso”. E così Perla e Greta sono intervenute per calmarlo e farlo ragionare.

Massimiliano Varrese: "Tenetemi calmo se no gli tiro una bomba addosso"



In tempi di guerre e conflitti in cui troppi esseri umani ci muoiono sotto le bombe…noi dobbiamo subire queste parole?

BASTA!!! VOGLIAMO PROVVEDIMENTI!!! SQUALIFICHE!!! SIAMO STANCHI!! #GrandeFratello pic.twitter.com/mY10gc0lM4 — sara primavera (@saraprimaveraa) February 3, 2024

Non è la prima volta che Perla interviene su Massimiliano Varrese per non farlo scoppiare. Proprio ieri c’è stato del nervosismo durante le riprese dei cortometraggi. L’attore si è arrabbiato (forse per qualcosa di Letizia) e Perla gli ha detto: “Non ti rivolgere in modo aggressivo nei confronti di… Capisci a me. Non diamo modo di dire cose… So che lo fai a livello lavorativo, ma non diamo modo”.

A seguito di tutto questo, quindi, molti utenti si sono arrabbiati e hanno chiesto al Grande Fratello di prendere dei provvedimenti.