Oriana e Daniele se le dicono di ogni via social: “Trovati un altro pirla”

Debora Parigi | 3 Febbraio 2024

Proprio ieri è arrivata la notizia di una nuova rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo vari tira e molla. E oggi lei ha fatto una diretta in cui ha lanciato gravi accuse nei confronti dell’ex fidanzato. A questo video è arrivato anche un commento davvero pungente da parte di Dal Moro. Vediamo tutto quello che è successo.

Le accuse di Oriana Marzoli a Daniele Dal Moro e la risposta di lui

Nella giornata di ieri Daniele Dal Moro ha annunciato sui social la rottura con Oriana Marzoli. L’ennesima rottura, dobbiamo dire, visto che tra i due ci sono stati continui tira e molla da quando sono usciti dalla Casa del GF. Secondo le parole di lui, la causa di tutto sarebbe un nuovo reality a cui lei ha scelto di partecipare. Lui, quindi sarebbe stufo di vedere la fidanzata concentrata solo e unicamente sulla sua carriera.

A seguito di questa notizia, oggi Oriana Marzoli ha fatto una diretta sui social in cui ha raccontato la sua versione dei fatti. Secondo quanto riportano gli utenti sul web, lei avrebbe addirittura accusato lui di averla tradita. Inoltre ha raccontato come stanno le cose riguardo questo nuovo reality.

Oriana Marzoli ha detto che le era arrivata una nuova proposta di lavoro e aveva chiesto a Daniele Dal Moro di seguirla. Per lui il lavoro sarebbe stato meno retribuito rispetto a quello in Italia, ma potevano stare insieme. Secondo le sue dichiarazioni, quindi, lui non avrebbe accettato e da qui la rottura. “Non ho più intenzione di rinunciare a un lavoro per un ragazzo”, ha detto ricordando l’ultimo reality che ha fatto.

la sua pazzia la sua follia mi piace l’elogio della follia



pic.twitter.com/Lou4nAHEwD — giulia (@listlesslyy) February 3, 2024

Sotto questo video è però apparso un commento proprio da Daniele Dal Moro. L’ex vippone non è voluto restare in silenzio e ha scritto: “Non temere, la prossima live ti do una bella tirata di orecchie. E sì, nella prossima live così lucro un po’ come hai sempre fatto tu. E i messaggi di cui parli sono pubblici e puoi tranquillamente parlare con le dirette interessate. Mentre le tue chat di Onestini dove sono finite? E quello con…e quello con… Dai cammina. Vai a farti il tuo reality e trovati un altro pirla da intortare e non rompermi più i cogl**ni. Io non sono i tuoi ex, ricordatelo reina”.

A queto punto aspettiamo anche la live di Daniele.