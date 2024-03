Alessio e Varrese ai ferri corti! Lite notturna nel post puntata: “Scendi dal piedistallo, non fare show, evitami”

Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Marzo 2024

Grande Fratello

Nel post puntata del GF c’è stato uno scontro notturno tra Alessio Falsone e Massimiliano Varrese. “Scendi dal piedistallo, non fare lo show, evitami, reciti anche nella vita”, ha detto l’attore rivolgendosi al coinquilino.

Varrese e Alessio, lite notturna nel post puntata

Lunedì ricco di colpi di scena nella Casa del Grande Fratello! Dall’uscita di Anita Olivieri e Paolo Masella al terzo finalista Massimiliano Varrese. L’attore è molto grato che il pubblico abbia deciso di premiarlo e portarlo fino in fondo a questo percorso, ma ha avuto qualcosa da recriminare ad Alessio Falsone. Tra i due c’è stato un battibecco a tavola. Cosa è successo? Facciamo il punto.

Durante le nomination Massimiliano Varrese ha deciso di mandare al televoto Alessio Falsone, spiegandogli di non aver gradito dei suoi atteggiamenti nella Casa. Il gieffino ha invitato il suo compagno a essere più morbido con chi l’ha accolto fin dal suo arrivo, nonostante abbia un carattere piuttosto spigoloso. Parole che non sembrano aver fatto piacere a Falsone, il quale sembra essersi risentito.

Nel post puntata c’è stato spazio non solo per i festeggiamenti, ma anche per qualche polemica. A tavola Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi hanno voluto celebrare la festa del papà e il posto in finale raggiunto dall’attore. Ma a un certo punto si è verificata discussione tra Massimiliano e Alessio Falsone.

Dopo uno scambio di pensieri, Massimiliano Varrese ha chiesto espressamente al suo compagno di essere evitato. In sua difesa è arrivato Federico Massaro, che ha supportato Massimiliano, sostenendo che Alessio faccia l’arrogante.

Come si vede dai video Falsone ha fatto alcune considerazioni su Varrese, dandogli dell’insicuro.

“Mi stai dando fastidio, evitami. Stai sbagliando proprio persona, te lo dico con il cuore in mano. Perché chi è insicuro qua sei tu. Ti pavoneggi come se fossi il numero 1 al mondo. Tu hai la sindrome dell’eterno secondo, dimostra qualcosa nella vita”, ha risposto Varrese per difendersi. Falsone dalla sua ha ribattuto con un: “Poi vediamo fuori la vita con me”.

Varrese a sua volta ha suggerito ad Alessio di non fare lo sbruffone: “Io ho già dimostrato? Ma chi sei? Scendi dal piedistallo e basta con questo atteggiamento arrogante. Sei entrato qua dentro facendo lo show dalla mattina alla sera e nessuno ti ha detto nulla. Ti abbiamo accolto con il carattere che hai. Ti sei infilato nelle situazione con scaltrezza”. Lo scontro tra i due è proseguito ancora.

Non solo Massimiliano Varrese, anche Federico Massaro ha avuto qualcosa da recriminare ad Alessio: “La tua arroganza e insicurezza… Anch’io sono stato bullizzato, ma non tratto le persone con un bullo. Tu sei diventato quello che ti hanno fatto”. Falsone ha tentato di difendersi, mentre Federico si è allontanato.

Vedremo se oggi a mente lucida le parti riusciranno a ritrovarsi e chiarire le incomprensioni avute. Il tutto per ristabilire un clima sereno in vista della finale. Forse l’osservazione di Massimiliano Varrese farà riflettere Alessio Falsone e viceversa, ai fini di una riappacificazione.