Nicolò Figini | 19 Marzo 2024

In queste ultime ore la madre di Greta Rossetti ha commentato il flirt che la figlia ha avuto in passato con Michele Morrone, spiegando perché tra loro è finita.

La madre di Greta Rossetti su Michele Morrone

Lo scorso agosto Greta Rossetti ha confermato sui social di aver avuto un flirt con Michele Morrone, attore italiano noto in tutto il mondo per la saga di film “365 giorni“. Dopo essersi buttata alle spalle questa storia è approdata come tentatrice a Temptation Island dove ha conosciuto Mirko Brunetti, per poi arrivare a diventare concorrente del Grande Fratello.

Tuttavia, a volte, si continua a parlare del suo passato e di recente a commentarlo è stata la madre Marcella Bonifacio. Quest’ultima, intervistata da Fanpage, ha espresso la sua opinione del percorso della figlia all’interno della Casa più spiata d’Italia. In seguito ha anche ampliato il discorso agli ex di Greta, rivelando come mai è finita con Morrone:

“Michele è una bravissima persona, ma Greta non ha capito nulla. Non voleva una ragazza che stesse sui social o che si vestisse in una certa maniera. Per questi motivi mia figlia ha preso il due di picche. A lui certi modi non piacevano e ha fatto bene ad allontanarsi.

Anche per questo non credo che il percorso nella casa del GF l’abbia cambiata, deve ancora maturare. Se un uomo ti dice che non devi fare determinate cose e tu vuoi fare quello che vuoi, lui è libero di fare le sue scelte. Per come ragiono io, che nella vita ho avuto solo tre uomini, una donna deve essere seria”.

Insomma, in poche parole la mamma di Greta Rossetti ha affermato che è stato a causa del comportamento della figlia se Michele Morrone ha preferito allontanarsi. Come replicherà la concorrente del GF non appena scoprirà quanto affermato della madre? Ormai manca poco tempo alla finale, quindi dobbiamo solo avere pazienza.