NEWS

Nicolò Figini | 23 Giugno 2023

Nelle scorse settimane Victoria De Angelis, membro del gruppo dei Maneskin, è stata paparazzata in vacanza a Formentera con quella che dovrebbe essere la sua nuova fidanzata di origini brasiliane e olandesi, Luna Passos. Sono state immortalate, infatti, tra baci e tenerezze a bordo di una barca nelle acque spagnole. La stessa Victoria ha condiviso alcuni scatti in compagnia della modella. Ma che cosa c’entra Vasco Rossi in tutto questo?

Come possiamo vedere qui sotto nella foto, il cantante ha lasciato questo commento sotto un’immagine di Victoria De Angelis. In questo scatto, che si trova tra i più recenti del proprio profilo Instagram, si mostra in costume da bagno. Ciò che ha scritto Vasco, per poi probabilmente cancellarlo, è stato “Slurp“. Un’esclamazione in segno di apprezzamento verso la bellezza della musicista.

Il commento di Vasco Rossi

Peccato, però, che questo gesto non sia stato visto di buon occhio da molti utenti del web, i quali hanno subito criticato l’atteggiamento di Vasco Rossi. La maggior parte delle critiche deriverebbe dal fatto che molte persone sono rimaste indignate perché il cantante è un uomo maturo mentre lei è una ragazza di diversi anni più giovane. Questo comportamento, quindi, lo ha fatto finire nell’occhio del ciclone.

Per il momento Vasco non ha commentato. Vedremo se lo farà nei prossimo giorni oppure lascerà che la questione si sgonfi da sola. Noi vi terremo aggiornati nel caso in cui ci dovessero essere nuovi sviluppi. Continuate, nel mentre, a seguirci per non perdervi tante altre news.