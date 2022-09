1 Look da censura per Mariacarla Boscono a Venezia 79

Poche ore fa si si è svolta la cerimonia di apertura della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e naturalmente in città sono giunti diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Come da tradizione a partecipare alla manifestazione sono non solo le grandi star del cinema internazionale, ma anche i grandi nomi del web e della moda. Da Cate Blanchett, a Julianne Moore, passando per Hillary Clinton, Regé-Jean Page e anche Adam Driver. Ma non solo.

Ad arrivare sul red carpet per la cerimonia d’apertura della Mostra del Cinema è stata anche Mariacarla Boscono, che fin dal primo momento ha attirato l’attenzione del web! La supermodella infatti è arrivata sul tappeto rosso con un look da censura, che in queste ore sta facendo discutere i social. Ma vediamo cosa è accaduto.

In occasione della cerimonia d’apertura di Venezia 79, Mariacarla Boscono è arrivata in topless. La modella ha scelto un abito sensuale fatto di sole tutte nero. Si tratta di una creazione della collezione primavera/estate 2022 di Jean Paul Gaultier Couture, che la Boscono ha indossato con lingerie nude e décolleté. Nonostante il look di Mariacarla sia ritenuto dai più da censura, l’abito è una vera e propria opera d’arte ed è stato sicuramente uno degli outfit più belli ed eleganti della serata.

La Boscono nel mentre qualche mese fa ha svelato se tra qualche anno si vede ancora sulle passerelle. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.