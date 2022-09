1 L’annuncio di Vera Gemma

Oggi Vera Gemma è stata ospite di Oggi è un altro giorno. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha raccontato la sua carriera di successo e il premio vinto a Venezia per il ruolo nel film che prende spunto da un periodo della sua vita. L’annuncio che però ha sconvolto tutti i fan è stato il momento in cui ha affermato che lei e il giovane Jedà si sono lasciati. I due si sono fatti conoscere come coppia al grande pubblico proprio nel reality condotto da Ilary Blasi.

Serena Bortone le ha domandato come va l’amore. Questa la sua risposta:

Ci sarà un terzo matrimonio? Perché no. Se sono innamorata? Ora sono in pausa. Per la prima volta in vita mia sono single. Perché non sono single mai io, dall’età di 15 anni. Ora penso al lavoro, a portare il film in giro… Giro festival per il mondo… Vorrei concentrarmi su di me. Dico sempre così, poi ci ricasco sempre. Per ora sto bene così.

I fan si sono mostrati subito dispiaciuti di questa rottura tra Vera Gemma e Jedà. C’è chi ha detto: “Si è lasciata con jedà dovete lasciarmi stare” o ancora: “ha detto di essersi mollata con Jedà, ripeto, ha detto di essersi mollata con Jedà“. Insomma, tutti facevano il tifo per loro. Al momento, comunque, non si conoscono le cause della separazione. Staremo a vedere se i diretti interessati ne vorranno parlare oppure no. Vi terremo informati.

Nel frattempo, però, possiamo andare a rivedere qualche informazione in più sul film per il quale Vera è stata premiata a Venezia. Durante Oggi è un altro giorno, per esempio, ha ricevuto dei videomessaggi da parte di Asia Argento e anche dall’amica Monica Bellucci. Per scoprire qual è la trama della pellicola non vi resta he continuare a leggere…