Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Settembre 2023

La Vita in diretta verissimo

Verissimo vince gli ascolti del sabato

Ieri sera in TV c’è stata una gara piuttosto interessante nel pomeriggio: parliamo dello scontro tra due trasmissioni molto forti come Verissimo e La Vita in Diretta. Ebbene il programma di Alberto Matano per quattro settimane, in attesa del ritorno di Marco Liorni con Italia Sì (a partire dal 14 ottobre) prenderà la fascia del sabato pomeriggio.

Come dicevamo però La Vita in Diretta ha dovuto vedersela con Verissimo. Nonostante la concorrenza, il programma di Rai 1 è rimasto fedele alla sua scaletta, concentrandosi su fatti di cronaca e attualità e aggiornando in tempo reale i telespettatori se necessario. Ma tra le due chi ha avuto la meglio?

Davide Maggio sul suo sito ha fornito tutti i dettagli:

“La Vita in Diretta ottiene 797.000 spettatori con il 9%, nella presentazione in onda dalle 16.57 alle 17.20, 979.000 spettatori e l’11.1%, dalle 17.20 alle 17.57, e 1.262.000 spettatori e il 13.8%, dalle 18.01 alle 18.47. A seguire Verissimo è scelto da 2.048.000 spettatori (23.2%) dalle 16.30 alle 17.34 e 1.679.000 spettatori (18.7%) nella parte denominata Giri di Valzer in onda dalle 17.40 alle 18.43”.

Gli ospiti presenti nelle due trasmissioni

Come dicevamo la gara degli ascolti è stata vinta da Verissimo, ma comunque in generale è stata una bella sfida anche in termini di ospiti.

Il tavolo d Alberto Matano, per esempio, ha avuto il piacere di avere con sé Giulia Salemi (e lo sarà anche nelle prossime settimane). Dopo l’addio al Grande Fratello infatti l’influencer è approdata in Rai. Con lei hanno presenziato anche Anna Pettinelli (prossima a vestire il ruolo di coach ad Amici 23), Barbara De Rossi, Valeria Marini e sua mamma Gianna e in collegamento è intervenuta Mara Venier.

E Verissimo? Il programma condotto da Silvia Toffanin ha ospitato Ugur Gunes, l’attore che interpreta Ylmaz di Terra Amara. Ma anche Micaela Ramazzotti, Asia Argento con la figlia Anna Lou Castoldi. E ancora poi Alena Seredova e Orietta Berti.