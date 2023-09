Spettacolo

Vincenzo Chianese | 17 Settembre 2023

Simone Coccia Colaiuta sarà nel cast del GF Vip 3 in Albania: la proposta arriva in diretta tv durante un’ospitata in un programma

Nuova avventura per Simone Coccia Colaiuta

In questi mesi si è a lungo discusso di Simone Coccia Colaiuta. Come sappiamo infatti lo scorso aprile, l’ex gieffino ha annunciato la fine della lunga e chiacchierata relazione con Stefania Pezzopane. I due, pur restando in ottimi rapporti, avevano deciso di mettere un punto alla loro storia, prendendo così strade diverse. Qualche settimana fa però, a sorpresa, Simone e Stefania hanno annunciato il ritorno di fiamma e sono così tornati ufficialmente insieme. Tutto sembrerebbe procedere a meraviglia a oggi tra Coccia Colaiuta e la Pezzopane, che tuttavia a breve dovranno separarsi nuovamente per qualche mese. Andiamo a scoprire perché.

Inaspettatamente infatti Simone Coccia Colaiuta parteciperà al GF Vip 3 in Albania, e la proposta di prendere parte al reality show è giunta in diretta televisiva. Ospite di un programma albanese, la conduttrice ha offerto all’ex gieffino la possibilità di prendere parte alla nuova edizione della trasmissione, che inizierà a breve. Simone ha così deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza e prossimamente varcherà la porta rossa. Nel mentre sui social è arrivato anche il post di Stefania Pezzopane, che ha così affermato:

“Ascolto Simone in un’intervista alla tv albanese e in diretta la conduttrice gli chiede di partecipare al loro Grande Fratello VIP Albania. Che sorpresa! Speriamo che non ci sia anche lì qualcuno da rimettere in riga. Auguri Simone per questa nuova avventura”.

Simone Coccia Colaiuta dunque sarà nel cast del GF Vip 3 in Albania e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà durante il suo percorso. Ricordiamo che in passato il compagno di Stefania Pezzopane ha preso parte alla 15esima edizione del reality in Italia, quando alla conduzione c’era Barbara d’Urso, e in quell’occasione si classificò al quinto posto. Come se la caverà stavolta Simone? Non resta che attendere per scoprirlo.