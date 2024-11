Finita la scorsa puntata, i concorrenti de La Talpa si sono riuniti e hanno discusso di cosa era successo nella corte delle spie. Il gesto di Orian di far partire l’asta ha portato a un litigio da parte di Veronica Peparini che non prova simpatia e poi tutto è sfociato in uno scontro con Lucilla che è andato oltre anche il giorno successivo.

L’acceso litigio tra Veronica Peparini e Lucilla Agosti

La terza puntata de La Talpa è iniziato con un forte litigio che è sfociato in qualcosa di ancora più infuocato. Tutto è partito dai concorrenti che hanno commentato quello che è successo alla fine della scorsa puntata, cioè l’inizio dell’asta da parte di Orian. L’atteggiamento di non comprendere da parte di lei ha portato Veronica Peparini a essere stufa di questo atteggiamento.

Quando lei ha capito stringendo la mano a Gilles e Lucilla ha detto che era un bel gesto, la Peparini ha sbottato. La coreografa, infatti, si è detta stufa del buonismo di Lucilla Agosti e del suo voler sempre mettere la pace. La considera una cosa falsa. Quindi le due hanno avuto una discussione che è continuata improvvisamente il giorno successivo.

Infatti il giorno dopo, a bordo piscina, i concorrenti si sono messi a parlare e proprio Lucilla ha chiesto agli altri come si comporterebbero se fossere la talpa. Andreas ha risposto, mentre Egger ha avuto un “colpo di testa” gettandosi in piscina. Improvvisamente Lucilla, parlando di quello che farebbe lei, ha citato la discussione della sera prima e così è ripartito il litigio, questa volta ancora più acceso.

Tra Veronica e Lucilla è scontro aperto 🔥 #LaTalpa pic.twitter.com/2YlU7A8Tj1 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 18, 2024

In pratica Lucilla si è sentita toccata nel personale dalle parole di Veronica Peparini e questo ha fatto arrabbiare di più l’ex prof di Amici. Lei ha continuato a definirla non vera per il suo atteggiamento e che lo ha con lei che è una donna, mentre fa la leccapiedi con Gilles Rocca.