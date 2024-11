Secondo un rumor che sta girando molto, Fedez potrebbe essere tra i Big di Sanremo 2025. Carlo Conti potrebbe selezionare la sua canzone per il prossimo Festival. E ci sono già indiscrezioni sul brano e di cosa parlerebbe.

Tra i Big di Sanremo 2025 potrebbe esserci anche Fedez

La notizia sarebbe un vero e proprio scoop se si rivelasse vera ed è ciò che ha rivelato il settimanale Chi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Fedez potrebbe essere tra i Big di Sanremo 2025. Il cantante vorrebbe riapartire proprio dal Festival più famoso d’Italia e parlando di sé. Avrebbe infatti proposto “una canzone molto personale, che parla dei suoi alti e bassi, delle sue insicurezze più profonde”.

Secondo sempre quello che si legge, “questa volta si presenterebbe per mettersi a nudo, pronto anche a non essere capito, ma, almeno, ascoltato”. Quindi si tratterebbe di un brano molto diverso a quelli a cui ci abituato negli ultimi tempi, in particolare dopo la separazione tra Chiara Ferragni e il successivo dissing con Tony Effe.

Per Fedez quello di Sanremo 2025 non sarebbe la prima volta al Festival. Il cantante ha infatti partecipato alla kermesse due volte. La prima è stata nel 2021 in coppia con Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome. Come ricordiamo, era il Festival del Covid, quello cioè senza pubblico. E in questo brano lui raccontò la sua ansia. La seconda volta è stato nel 2023 quando l’ex moglie Chiara Ferragni era co-conduttrice. In quell’occasione lui fu ospite facendo scattare una polemica politica e poi dette scalpore con il suo bacio con Rosa Chemical proprio durante la gara.

Comunque se Fedez sarà a Sanremo 2025 lo sapremo solo il 2 dicembre, quando cioè Carlo Conti rivelerà la lista dei cantanti in gara durante il TG1 delle 20. A tal proposito, sono usciti già alcuni nomi che potrebbero essere quasi sicuri. Si tratta di Elodie, Gaia, Sarah, Toscano, Arisa, Kekko dei Modà, Gabry Ponte e Luché.